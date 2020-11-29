10 جنسيات في تمهيدي «ماراثون الهجن التراثية»

دبي (الاتحاد)

تصدرت الروسية نونا أكوبيان المركز الأول في السباق التمهيدي لـ «ماراثون رحلة الهجن التراثية»، الذي نظمه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لمسافة كيلومتر، في ميدان المرموم بدبي، بمشاركة 14 متسابقاً من الذكور والإناث من 10 جنسيات مختلفة، هي: إنجلترا، الصين، فرنسا، روسيا، الولايات المتحدة، رومانيا، ألمانيا، فنلندا، إسبانيا، والتشيك، وجاءت الرومانية رلوكا جوساف ثانية، وحلت الألمانية ليندا كروكنبرجر ثالثة.

ويأتي السباق لتحفيز واختبار قدرات المشاركين في النسخ المقبلة من ماراثون رحلة الهجن التراثية، الذي سينطلق العام المقبل ضمن فعاليات مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة.

وتوج عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الفائزين بالمراكز الأولى في ختام السباق، وتكريم جميع المشاركين وتحفيزهم على خوض هذه التجربة.

وعلقت هند بن دميثان القمزي، مدير إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، قائلة: تنوع جنسيات المشاركين يعكس روح التسامح المترسخ في جذور الدولة، عبر مرور الأجيال من الآباء والأجداد المؤسسين، وهو ما جعل الدولة وجهة للعالم بأجمعه من مختلف الجنسيات، وكلنا فخر بأن هذا السباق جاء تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على أن يُنظم دورياً خلال مهرجان سموه للهجن العربية الأصيلة.

وأكدت الروسية أكوبيان، أن ركوب الهجن كان هواية أثارت فضولها خلال إقامتها في الدولة، ثم تحولت في الوقت الحالي إلى جزء لا يمكنها الاستغناء عنه في حياتها، وقالت: أخصص الوقت للتدريب بشكل مستمر، وتحقيق ما كان يبدو في وقت ما غامضاً، لكنه أصبح متاحاً في هذه الدولة التي أشعر بالسعادة للعيش فيها.