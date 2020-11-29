البلوشي يتحفز للحفاظ على صدارة «رالي دبي»

أبوظبي (وام)

يُعد الدراج الإماراتي محمد البلوشي من أبرز الرياضيين في الدولة أصحاب الإنجازات خلال عام 2020، برغم توقف النشاط فيه لأكثر من 7 أشهر، حيث حقق إنجازين كبيرين في بداية العام بالجمع بين لقب رالي البحرين الدولي للدراجات النارية، ورالي حائل الدولي في فبراير 2020، وحالياً بعد انتهاء الجولة الثالثة من رالي «دبي اندورو كروس» ما زال النجم الإماراتي يتصدر المنافسات بفارق كبير عن أقوى منافسيه.

ويملك البلوشي تجربة فريدة من نوعها مع عالم الراليات، حيث قرر في عام 2013 الاعتزال، قبل عدوله عن القرار والعودة لتحقيق أهم إنجاز في مسيرته، وهو التتويج بلقب بطولة العالم في عام 2018 في سن الـ 38 عاماً، وسط دهشة الجميع، وما زال يواصل العطاء ويحقق الإنجازات حالياً وهو في سن الـ 40.

وقال البلوشي: سعيد بالعودة للمشاركة في السباقات بعد فترة التوقف الطويلة، وراضٍ عن أدائي في الجولات الثلاث الأولى من بطولة «دبي إندورو كروس»، التي تقام تحت مظلة منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، حيث أتصدر المنافسات التي تتكون من 6 جولات، بعد 3 جوالات أقيمت الأولى منها في 18 سبتمبر، والثانية في أكتوبر، والثالثة في نوفمبر الجاري، فيما تقام الجولة الرابعة في 11 ديسمبر، والخامسة في فبراير، فيما ستكون الجولة السادسة والختامية في شهر مارس 2021.

وأضاف: لم أتوقف عن التدريبات البدنية معظم فترات توقف النشاط، وهو ما انعكس على أدائي في الجولة الثانية التي حققت فيها المركز الأول، وفي الجولة الثالثة واجهتني بعض الصعوبات الفنية، لكني لن أتنازل عن صدارة بطولة دبي، وهدفي القادم بعدها هو بطولة حائل الدولية في مارس 2021.