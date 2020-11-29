سكيك ضمن نجوم «الجولف في دبي»

دبي (الاتحاد)

يشارك نجم منتخبنا الوطني أحمد سكيك في بطولة الجولف في دبي، والمقررة على ملعب النار في عقارات الجميرا للجولف، خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر القادم، وهو الحدث الذي يسبق إقامة بطولة موانئ دبي العالمية التي تنطلق بالفترة من 10 إلى 13 ديسمبر القادم، ليمثل الحدث الثاني الذي تحتضنه دبي.

وقال سكيك: حرصت على استمرار علاقتي باللعبة رغم كل الظروف التي صادفتني وبمقدمتها انتشار كورونا، وستكون بطولة دبي للجولف أول بطولة كبرى أشارك فيها منذ استئناف الفعاليات الجماهيرية، وأنا سعيد لأنني حظيت بهذه الفرصة مباشرة بعد فترة الإغلاق.

وتابع سكيك: حرصت على التواصل مع لاعب الجولف المحترف وسفير موانئ دبي العالمية للجولف إيان بولتر، وبدأت معه برنامجاً توجيهياً، وهو ما شكل لي حافزاً ومزيداً من الإصرار والعزيمة للمشاركة بطموحات كبيره في هذا الحدث.