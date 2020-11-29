«الجو جيتسو» يفتح التسجيل في «المعسكر الشتوي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الجو جيتسو بالتعاون مع شركة الرؤية العالمية للاستثمار، عن تنظيم معسكرٍ الجو جيتسو الشتوي، بالفترة بين 13 ديسمبر 2020 وحتى 7 يناير 2021، حيث فتح الاتحاد باب التسجيل للمشاركة في المعسكر أمام جميع اللاعبين، ضمن الفئة العمرية بين 12 وحتى 18 عاماً.

ويأتي قرار الاتحاد بتنظيم المعسكر الشتوي مدعوماً بالنجاح الكبير للمعسكر الصيفي، الذي نظمه الاتحاد في يوليو وأغسطس الماضي، والذي استقطب مشاركاتٍ واسعة من لاعبي الجو جيتسو من مختلف الأعمار ومستويات الخبرة، وهو ما يترجم القناعة الراسخة لإدارة الاتحاد بأهمية دعم المواهب الشابة من اللاعبين باعتبارهم الأرض الخصبة لتنشئة الجيل التالي من الأبطال.

وسيركز المعسكر خلال أسابيعه الأربعة على تدريبات الجو جيتسو بشكلٍ رئيسي، إلى جانب تدريبات اللياقة البدنية والسباحة وكرة القدم والسلة ومجموعةٍ من الرياضات الأخرى، إلى جانب احتضانه سلسلةً من المسابقات الترفيهية وورش العمل التثقيفية. وتستمر فعاليات المعسكر على مدار أيام الأسبوع، من التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، من خلال 5 جلسات تدريبية متنوّعة تضمن لهم تعزيز مهاراتهم في اللعبة.

ومن جانبه، قال يوسف البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد: مع عودة اللاعبين إلى بساط التدريبات، سعينا لتطوير أجندة أنشطة معسكر الجو جيتسو الشتوي بشكلٍ يضمن للاعبين صقل مهاراتهم واستكمال استعداداتهم لدخول الموسم بقوة، بعد التنسيق مع مختلف الجهات الصحية المعنية، اتخذنا جميع التدابير الوقائية والاحترازية بشكلٍ يضمن صحة وسلامة جميع اللاعبين.

وأضاف البطران: تتواصل جهودنا لتشجيع واستقطاب المواهب الجديدة ودعمها لصعود سلم الاحتراف نحو العالمية، بدعمٍ من الشركاء الذين قاموا بجهد كبير في استقبال اللاعبين في صالات جوجيتسو أرينا، فيما قدم نادي أبوظبي الرياضي دعماً عبر توفير كامل إمكانيات النادي وتخصيص فريق تدريب خبير لمتابعة اللاعبين وتدريبهم في مختلف الرياضات، والتي تسهم مجتمعةً في تحسين لياقتهم ورفع سوية أدائهم على البساط. ونفخر اليوم بالدور المتنامي لبرنامج أوسس التطوعي في ضمان نجاح أنشطة الاتحاد، حيث أثبت الفريق مكانته المتميّزة منذ انطلاقته الأولى تحت مظلة الاتحاد.

وسيتابع الفريق الفني وطاقم التدريب تطوّر اللاعبين خلال المعسكر، ليقدم لهم الإرشادات والنصائح التي تساعدهم على تطوير خبراتهم ورفع سوية أدائهم، وتشجيعهم على مواصلة العمل للتمكن من دخول بساط النزال على أتم الاستعداد. وتعتبر استجابة اللاعبين من العوامل التي يوليها المدرّبون أهمية كبرى، ولهذا يحرص المدربون على تعزيز علاقاتهم مع اللاعبين وترسيخ ثقتهم بهم، للاستثمار بهذه العلاقة المثمرة مع اقتراب الاستحقاقات المحلية والدولية التي يتطلع اللاعبون للمشاركة بها.