اتحاد الطائرة يرد على «الإمارات التحكيم»

معتصم عبدالله (دبي)

رد اتحاد الكرة الطائرة على مخاطبة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، بشأن الشكوى المقدمة من نادي اتحاد كلباء، والتي جرى تداولها في اجتماع سابق لمجلس الإدارة، ويترقب الاتحاد حسم المركز للشكوى، تمهيداً لبيان الوضع القانوني لانتخابات الدورة الجديدة 2020- 2024، بعد التأجيل السابق للموعد المقترح بناءً على الشكوى الأخيرة.

وتواصلت في السياق منافسات الجولة الثالثة لدوري «الرجال» والتي شهدت تأجيل مواجهة النصر أمام ضيفه العين، تطبيقاً لبروتوكول الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا والمطبقة في ملاعب الطائرة، لتكون ثاني المباريات المؤجلة في المسابقة بعد مواجهة حتا وبني ياس في الجولة الأولى.

وغلفت «المفاجآت» نتائج الجولة الثالثة، التي شهدت تفوق بني ياس على شباب الأهلي 3-1، وهو الفوز الثاني على «السماوي» بعد الأول أمام الظفرة بالنتيجة ذاتها، في الوقت الذي تلقى فيه «الفرسان» الخسارة الأولى بعد فوزه «الصعب» في الجولة الماضية على حتا 3-2.

واحتفل حتا بفوزه الأول، بعدما عمق جراح الجزيرة بالفوز 3-1، وهي الخسارة الثالثة للأخير بعد مباراتيه أمام عجمان 2-3، والنصر 1-3، وحلقت طائرة الوحدة بالفوز الأول أيضاً أمام الظفرة 3-1، وكان العنابي خسر في الأولى أمام العين 1-3 ليكرر النتيجة ذاتها في الجولة الثانية أمام الوصل الذي تفوق بدوره على عجمان 3-2 ضمن الجولة ذاتها.