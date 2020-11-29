ماراثون الشطرنج.. مبادرة الـ 49 ساعة تتواصل

الشارقة (الاتحاد)

انطلق ماراثون الشطرنج الذي ينظمه نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بقاعته لمدة 49 ساعة متواصلة، ضمن سلسلة فعالياته للاحتفال باليوم الوطني الـ 49، وافتتح الماراثون الشطرنجي عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، بحضور الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وجمال عيسى المدفع الأمين العام للنادي، وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد، بالإضافة إلى المدربين والعاملين بالنادي وبعض اللاعبين الكبار.

وتقام المبادرة الفريدة من نوعها بنظام الشطرنج الخاطف، ويشارك في الفعالية أعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج والمدربون ولاعبو النادي على طاولة واحدة، مخصصة في قاعة اللعب بالنادي، ويتم تغيير اللاعبين كل ساعة والفصل بينهما بحاجز زجاجي، وتم نقل المباريات بشكل مباشر على قناة النادي على اليوتيوب وصفحة النادي على فيسبوك.

وأعرب عيسى هلال الحزامي عن سعادته بالتواجد في الحفل الافتتاحي للماراثون الشطرنجي، والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، مشيراً إلى النجاح يأتي بمشاركة الجميع للحفاظ على ما تحقق خلال الـ 49 عاماً.

وقال جمال المدفع، أمين عام النادي: إن الفعاليات تستمر لمدة 5 أيام احتفالاً باليوم الوطني ويعقب ماراثون الشطرنج، انطلاق بطولة الأساتذة التي يشارك فيها 8 من الأساتذة الدوليين الكبار، يتقدمهم سالم عبدالرحمن لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة، والفعالية الثالثة تشمل محاضرات عن الشطرنج يحاضر فيها الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، والأستاذ الدولي عمر نعمان، أما الختام فسيكون ببطولة «البوليت المفتوحة»، والتي تنظم للمرة الأولى في الدولة، بمشاركة ما يزيد على 1000 لاعب ولاعبة من جميع أنحاء العالم.