دوري السلة: شباب الأهلي يستعيد نغمة الانتصارات على الشارقة

علي معالي (دبي)

استعاد شباب الأهلي نغمة الانتصارات على الشارقة مجدداً في دوري رجال السلة، وتفوق عليه بنتيجة 87 - 68 في الجولة الخامسة وختام مباريات الدور التمهيدي الأول للمجموعة الأولى، وكانت آخر مواجهة بين الفريقين في نهائي دوري الموسم الماضي، وانتهت بتفوق الملك والتتويج بلقب الدوري بعد غياب 16 عاماً، ورغم تفوق الشارقة في فترات من المباراة بفارق 10 نقاط، لكنه لم يستطع الحفاظ على ذلك الفارق رغم وجود غيابات مؤثرة وأسماء كبيرة غابت عن الفرسان مثل قيس عمر وسعيد مبارك لعدم اكتمال اللياقة البدنية بعد الشفاء، ليعزز شباب الأهلي صدارته للمجموعة برصيد 8 نقاط، وبفارق نقطتين عن النصر والشارقة والبطائح، وهي الفرق التي تتقاسم المركز الثاني، فيما يحتل الوصل المركز الخامس برصيد 4 نقاط. وفي مباراة ثانية احتاج فريق النصر إلى شوط إضافي للفوز على الوصل بنتيجة 107-101، وذلك عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 78-78، في لقاء متقارب المستوى.

وفي المجموعة الثانية فاز فريق الظفرة على صاحب الضيافة بني ياس 82-55، فيما حقق الجزيرة انتصاره الأول بفوزه على ضيفه العين 75-44، حيث لم يجد الجزراوي صعوبة في حسم المباراة بعد سيطرته على نتائج الأرباع الأول والثاني والرابع «14-8 و24-9 و23-6»، فيما اكتفى «الزعيم العيناوي» بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثالث «21-14».

وبذلك يحافظ الوحدة الذي حصل على راحة في هذه الجولة على صدارة فرق مجموعته الثانية برصيد 8 نقاط، بفارق النقطة عن الظفرة الوصيف، ولتؤدي خسارة بني ياس في بقائه ثالثاً برصيد 6 نقاط، بفارق النقطة عن الجزيرة الرابع، ويحتل العين المركز الخامس برصيد 4 نقاط.