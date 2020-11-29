الفجيرة والجزيرة.. «المشهد الثامن»

فيصل النقبي (الفجيرة)

لا يختلف المشهد الثامن في لقاءات فريقي الفجيرة والجزيرة في دوري الخليج العربي، مساء اليوم، عن الواقع المرتبط بمواجهاتهما السابقة، رغم أن بوصلة التفوق تتجه نحو «فخر أبوظبي»، الذي تفوق في 4 لقاءات مقابل أفضلية «الذئاب» في مباراتين، بينما انتهت أول مواجهة بينهما في موسم 2014- 2015 بالتعادل 2- 2.

ويتفوق الجزيرة بالأهداف الغزيرة، بعدما نجح بهز شباك الفجيرة بـ15 هدفاً، مقابل 12 هدفاً للاعبي الفجيرة من أصل 27 هدفاً تمثل حصيلة المواجهات بين الفريقين في الدوري، حيث انتهت آخر مباراة بينهما الموسم الماضي، ضمن الجولة التاسعة، بهدف نظيف للجزيرة حمل توقيع محمد فوزي مدافعه السابق ولاعب النصر الحالي.

وتبدو النقاط الثلاث هي الهدف المشترك لهما في لقاء اليوم، من واقع الظروف المرتبطة بالرغبة الخاصة بهما في الدوري، حيث يأتي أصحاب الأرض في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط لا تعد كافية لتجاوز مرحلة الخطر مع كل مرحلة للمنافسة التي تتزايد شدتها بين الفرق الموجودة في المراكز الأخيرة، سعياً لتجاوز أسوأ الاحتمالات التي قد تعني المزيد من المتاعب، كما أن المشاكل الدفاعية التي يعاني منها الفريق، والتي تسببت بولوج 15 هدفاً في 7 مباريات، قد تدفع الجهاز الفني للقلق في مواجهة المد الهجومي الجزراوي برصيد 14 هدفاً في 7 مباريات.

وفي المقابل، يدرك الجزيرة أن المنافسة المحتدمة بين فرق الصدارة تعني عدم التفكير في التفريط بالنقاط في جميع المباريات خلال المرحلة الحالية، خاصة أن تعثر الشارقة بالتعادل 1- 1 مع خورفكان في الجولة الماضية أغرى الفرق المطاردة ببذل المزيد من العمل لطرق أبواب المقدمة، حيث جمع الفريق 14 نقطة وضعته في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط عن «ملك الصدارة».