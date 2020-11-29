عجمان والوصل.. «منحنى الخطر»!

رضا سليم (دبي)

مواجهة أشبه بـ «منحنى الخطر» تجمع بين عجمان والوصل في الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي، وهي المباراة رقم 19 بين الفريقين في دوري المحترفين، وسبق أن فاز الوصل في 8 مباريات وعجمان في 6 مواجهات، وكان التعادل حاضراً في 4 مواجهات، وكلا الفريقين ينشد الفوز لأن الخسارة لأي فريق ستدفعه لمنطقة الخطر، ووجه التشابه بين «البرتقالي» و«الإمبراطور» في أن كليهما يمر بظروف صعبة بعد تراجع النتائج.

أصحاب الأرض لازالوا يبحثون عن الفوز الضائع من بداية الموسم، ويعيش الوصلاوية نفس المعاناة ورغم الفوز في الجولة الأخيرة على الفجيرة، فإن الفريق لم يحقق سوى 3 انتصارات وخسر في 4 جولات، وهو ما يمثل أزمة كبيرة لعشاق الإمبراطور، الذين تتعالى صيحاتهم مطالبين بالتصحيح وعودة الفريق إلى وضعه الطبيعي، ورغم أن إدارة النادي أقالت ريجكامب المدرب السابق وتولي سالم ربيع بدلاً منه، فإن النتائج لازالت دون الطموح.

شتان الفارق بين المركز الثالث عشر، الذي يقبع فيه عجمان برصيد نقطتين من تعادلين و5 هزائم، والمركز العاشر الذي يحتله الوصل برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات على حساب حتا واتحاد كلباء والفجيرة و4 هزائم أمام بني ياس والنصر والوحدة والعين، ويحتل البرتقالي ثاني أضعف دفاع، بعدما اهتزت شباكه 14 مرة، وأيضاً أضعف هجوم مع فريق حتا، حيث لم يسجل سوى هدفين في 7 جولات، على عكس «الإمبراطور»، الذي سجل 14 هدفاً واهتزت شباكه بنفس العدد من الأهداف.