حتا وخورفكان.. «عنق الزجاجة»

مراد المصري (دبي)

سيكون حتا وخورفكان في مواجهة بحسابات دقيقة للغاية بين فريقين لم يعرفا الفوز هذا الموسم حتى الآن، ويتطلع كل منهما للخروج من عنق الزجاجة والهروب من مناطق الهبوط، في فوز سيكون ثميناً للغاية لمن يحصده.

ومر «الإعصار» بانطلاقة موسم مخيبة للآمال، حقق خلالها نقطة يتيمة فقط من تعادل وحيد، مقابل ست خسارات، وهو ما أدى إلى استبدال مدربه في الجولة الماضية برحيل اليوناني وقدوم الصربي فلاديمير، أملاً في محاولة إنعاش الآمال مجدداً، وهو الذي يتطلع إلى الرمي بكافة أوراقه والضغط من أجل انتزاع انتصار على ملعبه في هذه الجولة.

ويستعيد حتا لاعبه الأرجنتيني راميريز العائد من الإيقاف، وسط محاولات لاستكمال البرنامج العلاجي للحارس أحمد ديدا، والمدافع جونيور، مع وجود بقية الأسماء المعتادة.

من جانبه ورغم عدم تحقيقه الفوز، لكن خورفكان قدم أداءً مثيراً للإعجاب أمام الفرق المرشحة للمنافسة على اللقب، وهو الذي اقتنص نقطة من كل من الشارقة وشباب الأهلي، وخسر بصعوبة أمام النصر، وأثبت أنه قادر على العودة في حال نجح بتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل الخروج من المنطقة الصعبة.

ويعتمد خورفكان على أجانبه في هذا الموسم على الصعيد التهديفي، وتحديداً ريكاردينهو مصدر الخطورة في المقدمة. وكان الفريقان تعادلا مرتين في الموسم الماضي بنفس النتيجة بهدف لكل فريق، وهو ما يعزز طموح كل منهما لتحقيق فوز سيكون تاريخياً، إن تحقق، في سجل المواجهات بينهما.