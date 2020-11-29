«السماوي» و«الزعيم» قمة في ملعب «النار»

منير رحومة (دبي)

تختتم الجولة «المضغوطة» لحساب الأسبوع الثامن لدوري الخليج العربي، غداً بثلاث مباريات قوية وساخنة، من أجل انتزاع ثلاث نقاط ثمينة قبل التوقف القصير وفسح المجال أمام مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، يومي الجمعة والسبت المقبلين.

ويشهد برنامج الغد مواجهة قوية ومثيرة بين «السماوي»، الذي توقفت سلسلة نتائجه الإيجابية وتلقى خسارتين في آخر جولتين، وبين العين الذي يعيش مرحلة انتعاشة، بحصد ثلاثة انتصارات متتالية، مقتحماً مربع الصدارة، ومشدداً الملاحقة على فرق أعلى جدول الترتيب.

وينتظر أن تشهد المباراة التي تقام على ملعب «النار» بالشامخة مواجهة حماسية ومثيرة تعكس الإمكانيات الكبيرة للفريقين، خاصة أن مباريات «السماوي» و«الزعيم» تحفل بالندية والتشويق، ويصعب توقع نتيجتها مسبقاً.

أما في بقية مباريات الغد، فيلتقي الجريحان الوحدة والظفرة على استاد آل نهيان، في مباراة مهمة لا تحتمل القسمة على اثنين.

ويرغب «العنابي» في مداواة جراحه بعد الخسارة المؤلمة أمام العين في «كلاسيكو» كرة الإمارات بالجولة الماضية، والتراجع الكبير في جدول الترتيب من الوصافة إلى المركز الخامس، وبالتالي استغلال عامل الملعب للعودة بقوة إلى مسيرته الإيجابية.

أما الظفرة الذي تلقى خسارة موجعة أمام اتحاد كلباء على ملعبه، فهو مطالب بالتعويض حتى يعود إلى عروضه الإيجابية التي قدمها في افتتاح الموسم.

وبالنسبة للمباراة الأخيرة في البرنامج، فتجمع بين اتحاد كلباء المنتشي بفوز ثمين خارج قواعده، والصاعد في جدول الترتيب إلى المركز السابع بـ12 نقطة، والنصر وصيف الدوري، العائد بدوره إلى المنافسة بقوة على اللقب بعد فوزه في الجولة الماضية وانتزاع ثلاث نقاط ثمينة.

ويعوّل كل فريق على مواصلة مسيرته الإيجابية، مما يرفع من قوة الرهان بالمباراة، ويجعل اللقاء مفتوحاً على جميع الاحتمالات، بين فريقين يقدمان عروضاً مميزة في المشهد الأول للدوري.



إيسايلا: نحتاج إلى فوز

مصطفى الديب (أبوظبي)

أكد الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس أن مواجهة فريقة أمام العين ستكون صعبة للغاية، لا سيما وأنها أمام فريق يلعب منتشياً بفوز في «الكلاسيكو» أمام الوحدة.

ووصف مدرب «السماوي» اللقاء بالتحدي الجديد للفريق، مشيراً إلى أن بني ياس لم يستحق الخسارة أمام النصر، وأدى مباراة رائعة لكن لم يخالفه التوفيق.

وأشار مدرب بني ياس إلى أن فريقه في حاجة إلى فوز يعيده إلى المسار الصحيح الذي بدأ به الموسم، معرباً عن ثقته التامة فيما سيقدمه لاعبوه أمام «الزعيم» العيناوي غداً.



بيدرو: مطالبون بالاستمرارية

العين (الاتحاد)

أكد بيدرو إيمانويل مدرب فريق العين، استعداد فريقه للمواجهة المرتقبة أمام بني ياس غداً، مشدداً على احترامه لقوة «السماوي» على ملعبه، وقال: «مطالبون بالاستمرارية في حصد النتائج القوية، مواجهة بني ياس لن تكون سهلة، وندرك جيداً أنه على أرضه يظهر أقوى مستوى، بالإضافة إلى أنه يضم في صفوفه لاعبين يتمتعون بالإمكانيات العالية، وأعرف مدرب فريق بني ياس منذ كنّا في الدوري السعودي».

وأضاف: «استهل بني ياس مشواره في بطولة الدوري بقوة محققاً ثلاثة انتصارات متتالية في أول ثلاث مواجهات، الأمر الذي يفرض علينا الدخول في أجواء المباراة بقوة، رغم أنني أعرف مدى صعوبة ذلك، مع الأخذ في الاعتبار عدد الغيابات ضمن صفوف فريقنا».



رازوفيتش: مكانة خاصة

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

كشف الصربي فوك رازوفيتش مدرب الوحدة عن مكانة خاصة في حياته لفريقه السابق الظفرة الذي يواجهه غداً، لأنه دربه لأكثر من موسمين وتربطه علاقة قوية به، وقال: «نحن أصدقاء قبل وبعد المباراة، لكن خلال الـ90 دقيقة سنقاتل، ونقدم أفضل ما عندنا من أجل الفوز، أعرف الظفرة جيداً، وشاركت في اختياراته لهذا الموسم، وشاهدت مباراته الأخير أمام اتحاد كلباء، وقد لعب الحظ دوراً كبيراً في خسارته، ويجب علينا أن نلعب بقوة وبصبر وبذكاء».

وأضاف: «لا أخشى الظفرة، وأعرف أنه فريق صعب، وأعرف كيف يستعد، وأن لديه حافزاً كبيراً، لكنني أيضاً أعرف كيف نتعامل مع المباراة التي لن تكون سهلة، ويجب أن نستعد لها جيداً، وهناك بعض اللاعبين سيعودون من الإصابة، ومشاركتهم في المباراة واردة.



فيلسيوفينتش: لا خوف !

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الصربي أليكساندر فيلسيوفينتش مدرب الظفرة، أنه لا خوف على فريقه في ظل معرفة مدربه السابق والوحدة الحالي الكبير بكل كبيرة وصغيرة فيه، معتبراً أن سلفه قدم عملاً مميزاً مع الظفرة، وكذلك حالياً مع «العنابي».

وقال: «سننتظر ونري ما يحدث في الملعب، أحترم كثيراً رازوفيتش، وتحت كل الظروف يجب أن نلعب ونؤدي دورنا كاملاً للحصول على نقاط المباراة، رغم ظروف الفرق الحالية المتمثلة في استمرار غياب سلطان الغافري وعمران الجساسي وسهيل المنصوري، وقد ينضم لهم مسلم فايز».

وقال: «الوحدة فريق قوي ومنظم يملك لاعبين مميزين في جميع مراكز اللعب، وسنعمل بجماعية لمواجهته، وبتركيز عالٍ خلال شوطي المباراة».



داسيلفا: نملك الأسلحة

فيصل النقبي (كلباء)

أشاد الأورجوياني خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء بأداء الفريق خلال المباريات السابقة، وتقديمه عروضاً جيدة توجت بالوصول للنقطة 12 وتحقيق 4 حالات فوز لغاية الآن، مشيراً إلى أن الفريق يحصد ثمار العمل الجاد والمخلص من قبل إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين.

وقال داسيلفا: إنه بمزيد من الاجتهاد وبذل الجهود أكثر من الممكن أن يحقق الفريق نتيجة إيجابية أمام النصر ثاني الترتيب، وأحد أفضل الفرق المنافسة على الدوري حيث وصف المباراة بالصعبة.

وأضاف داسيلفا: «المباراة صعبة، ورغم ذلك لدينا أسلوبنا وأسلحتنا في مواجهة النصر، ونسعى لتحقيق كل طموحاتنا هذا الموسم، ولن نتوانى عن اللعب بكل قوة وحماس أمام أي فريق».



كرونسلاف: نواجه الضغط

دبي (الاتحاد)

أكد الكرواتي كرونسلاف جوريتش مدرب النصر على أهمية جاهزية أكبر عدد من لاعبي فريقه، في ظل توالي المباريات خلال هذه الفترة من الموسم والتي تُلعب في ظل فارق زمني ضئيل، وأوضح: «في مثل هذه الظروف يكون من المهم توافر أكبر عدد ممكن من العناصر الجاهزة لتجنب الإرهاق»، لافتاً إلى أن فريقه حقق المهم أمام بني ياس، بحصد النقاط الثلاث، رغم عدم ظهوره بالشكل المطلوب، مشدداً على أن توافر العدد الأكبر من اللاعبين الجاهزين يمثل سلاحاً مهماً لأي فريق يرغب في المنافسة. وأضاف: «كلباء يمر بأوقات جيدة حالياً في ظل تحقيقه لانتصارات متتالية، وأعرف الكثير عن المنافس وعن بعض لاعبيه الذين أشرفت على تدريبهم سابقاً، ولكن تركيزي الأساسي ينصب على جاهزية عناصر فريقي للمباراة».