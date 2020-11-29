دوري الدرجة الأولى: «الصقور» ومسافي يحلقان بـ«العلامة الكاملة»

معتصم عبدالله (دبي)

وصل دوري الدرجة الأولى إلى «الاستراحة» في فترة التوقف الأولى الموسم الحالي 2020- 2021، مع نهاية مباريات الجولة الثالثة، التي اختتمت أمس الأول وشهدت تحليق «الصقور» ومسافي بالعلامة الكاملة، بالفوز على دبا الفجيرة ومصفوت 2- 0 على التوالي، والحمرية على العربي بالنتيجة ذاتها، وتغلب البطائح على دبا الحصن 3-2، وتعادل الذيد والتعاون، فيما بقى فريق العروبة في «الراحة الإجبارية».

وتتوقف المنافسة «مؤقتاً» في الأسبوع الحالي بداعي إقامة مباريات دور الستة عشر للمسابقة الأغلى كأس رئيس الدولة يومي 5 و6 ديسمبر، والتي تشهد مشاركة «ممثلي الهواة» المتأهلين من التصفيات التمهيدية لأندية الأولى الإمارات والعروبة، حيث يستضيف الأول اتحاد كلباء في رأس الخيمة، ويحل الثاني ضيفاً على بني ياس في ملعب الأخير.

ورأى بدر طبيب مدرب دبا الحصن ومصفوت السابق، أن فريق الإمارات يغرد خارج السرب في دوري الدرجة الأولى، وذكر أنه يثبت من جولة لأخرى أنه الفريق الأفضل والمرشح الأول للصعود، واعتبر أن فوزه على دبا الفجيرة في قمة الجولة الثالثة يعتبر مهماً جداً وبست نقاط.

وعن خسارة «النواخذة» قال: «هي بمثابة جرس إنذار مبكر، فالخسارة من المنافسين المباشرين مشكلة لأن دبا لن يصعد بفوزه على التعاون ومسافي ومصفوت، وإنما بالانتصار على الحمرية والإمارات والحصن والبطائح والعروبة».

وحول بقية مباريات الجولة، أوضح طبيب: «الحمرية عاد في توقيت مناسب وتخطيه العربي يضعه في الاتجاه الصحيح، فيما تعتبر خسارة الحصن أمام البطائح مؤثرة، لأن المباراة كانت ديربي وأمام فريق مرشح ومنافس مباشر أيضاً، في الوقت الذي تعتبر النتيجة إيجابية جداً للبطائح وتدعم مدربه الجديد العبيدي، بعدما حقق أفضل بداية».

وأشاد طيب بفريق مسافي «صاحب العلامة الكاملة من مباراتين»، وقال إنه يبلي بلاءً حسناً، وتابع: «المدرب عبدالغني نوح يستحق التقدير، فبصمته وعمله قادا الفريق إلى هذه النتائج، إلى جانب جهد الإدارة بقيادة المحرزي وأيضا دور اللاعبين».

وأشار طبيب إلى أن تعادل التعاون والذيد نتيجة لا بأس بها للتعاون، فيما تعد خسارة للذيد، وأردف: «ما يحدث للذيد أمر غريب، فالفريق لم يفز في سبع مباريات في الدوري والكأس»، لافتاً إلى أن العجماني مدرب الذيد يعمل ويجتهد وهو مدرب مميز، لكن النتائج لم تخدمه، وهو لا يتحمل مسؤولية ما يحدث بشكل منفرد لأن المسؤولية في النهاية جماعية.