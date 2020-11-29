المطروشي.. «قيثارة» الوسط التهديفية

دبي (الاتحاد)

عزف هيثم المطروشي لاعب ارتكاز وسط البطائح «لحن» النهاية لأهداف فوز فريقه «الثمين» أمام ضيفه دبا الحصن 3-2، بعدما عزز تقدم فريقه الذي افتتح التسجيل بوساطة «المخضرم» عادل صقر في الدقيقة 12، بإضافة الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 22 و53، ليسهم بشكل مؤثر في إعادة البطائح إلى الطريق الصحيح، بعد التعثر في الجولة الماضية أمام الإمارات.

ولا تبدو زيارة شباك المنافسين بالأمر المستغرب على لاعب وسط البطائح المطروشي، صاحب الـ32 عاماً، بعدما رفع رصيده في الموسم الحالي إلى 4 أهداف، بعدما سجل هدفين في التصفيات التمهيدية لكأس رئيس الدولة أمام العربي 1-1، والتعاون 3-2.

وتدعم خبرات المطروشي الذي يخوض موسمه الثاني مع البطائح فريقه الحالي في دوري الأولى، بعد انتقاله إلى الأخير قادماً من الفجيرة، وسبقته تجربته مع نادي الإمارات في دوري المحترفين ودوري الدرجة الأولى، علاوة على انطلاقته المميزة من فرق المراحل السنية بنادي العروبة، وصولاً للفريق الأول.