العبيدي.. «البصمة السريعة»

دبي (الاتحاد)

وضع التونسي نور الدين العبيدي مدرب البطائح بصمته سريعاً مع فريقه «الجديد»، بعدما قاده لفوز مهم على حساب ضيفه دبا الحصن 3-2 في الجولة الثالثة، ليرتقي الفريق إلى المركز الثالث برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات.

ومثلت مواجهة الحصن المباراة الأولى التي يقود فيها العبيدي، المدرب السابق لفريقي الإمارات والعروبة، البطائح في الموسم الحالي بعد توليه المهمة مؤخراً، كرابع مدرب للفريق في الموسم الحالي والذي استهله البطائح مع المصري عصام عبده، قبل إعلان التعاقد مع الإيطالي جيوفاني تيديسكو لفترة قصيرة، تلاه المغربي سعيد شخيت والذي قاده أمام الحمرية 2-1 والإمارات 2-3 في الجولتين الأولى والثانية.

وعبر العبيدي، صاحب الخبرة الكبيرة في ملاعبنا، عن سعادته بالفوز الأول، وقال: «فوز صعب أمام الحصن، شكراً للاعبين والجهاز الطبي، والمؤكد أن القادم سيكون هو الأفضل»، وحول تعاقده مع النادي أوضح: «تعاقدي الحالي مع البطائح لنهاية الموسم، وهدفنا المنافسة على الصعود الذي يعد حقاً مشروعاً لكل الأندية، ونأمل أن الاستفادة من الإمكانات الجيدة للنادي الذي كان في صلب المنافسة في الموسم الماضي، ونتطلع لتحقيق الصعود للمرة الأولى بفضل تعاون الجميع النادي».