«الثنائيات» لغة أهداف «الهواة»

دبي (الاتحاد)

واصلت أهداف دوري الدرجة الأولى العزف على وتر «الثنائيات»، بعدما شهدت الجولة الثالثة تسجيل ثلاث ثنائيات تهديفية جديدة حملت توقيع كوفي ميشاس (مسافي) في مباراة فريقه أمام مصفوت 2-0، هيثم المطروشي (البطائح) أمام دبا الحصن 3-2، فانيفا ياتسيما قائد (الحمرية) في مباراة فريقه أمام مضيفه العربي 2-0.

ورفعت مباريات الجولة الثالثة الرصيد الإجمالي لثنائيات دوري الأولى إلى 7 في 15 مباراة، وكانت الجولة الماضية شهدت «الهاتريك» الأول والذي حمل توقيع البرازيلي فيليب سانتوس مهاجم التعاون، متصدر ترتيب قائمة الهدافين الحالي برصيد 4 أهداف.