دبي (الاتحاد)
واصلت أهداف دوري الدرجة الأولى العزف على وتر «الثنائيات»، بعدما شهدت الجولة الثالثة تسجيل ثلاث ثنائيات تهديفية جديدة حملت توقيع كوفي ميشاس (مسافي) في مباراة فريقه أمام مصفوت 2-0، هيثم المطروشي (البطائح) أمام دبا الحصن 3-2، فانيفا ياتسيما قائد (الحمرية) في مباراة فريقه أمام مضيفه العربي 2-0.
ورفعت مباريات الجولة الثالثة الرصيد الإجمالي لثنائيات دوري الأولى إلى 7 في 15 مباراة، وكانت الجولة الماضية شهدت «الهاتريك» الأول والذي حمل توقيع البرازيلي فيليب سانتوس مهاجم التعاون، متصدر ترتيب قائمة الهدافين الحالي برصيد 4 أهداف.