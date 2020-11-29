الانتصارات لا تعرف «طريق الذيد»!

دبي (الاتحاد)

فارقت الانتصارات «طريق الذيد» منذ الموسم الماضي «الُملغى»، والذي شهد فوزه الأخير على مصفوت 1-0 ضمن الجولة 17، ليعود بعدها الفريق ويفشل في تحقيق النقاط الثلاث خلال 7 مباريات على التوالي، في التصفيات التمهيدية لكأس رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى في الموسم الحالي 2020- 2021، ليكون «الصائم الأبرز» بين فرق الهواة.

واكتفى الذيد الذي يقوده المدرب المواطن محمد العجماني، بحصد نقطته الأولى بالتعادل مع ضيفه التعاون 1-1 ضمن الجولة الثالثة، بعدما خسر في مباراتين على التوالي أمام الإمارات 1- 3 في الجولة الأولى، ودبا الحصن 0-1 في الثانية، وكان الذيد احتل المركز قبل الأخير أيضاً في ترتيب المجموعة الثانية للتصفيات التمهيدية لكأس رئيس الدولة برصيد نقطتين، بالتعادل في مباراتين والخسارة في مثليهما.