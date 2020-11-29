أسطورة البايرن: ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم الآن

أنور إبراهيم (القاهرة)

قال النجم البرازيلي المخضرم جيوفاني إلبر (48 عاماً) أسطورة بايرن ميونيخ وهدافه في نهاية القرن الماضي وبداية الألفية الثالثة، إن النجم الدولي الهولندي روبرت ليفاندوفسكي خليفته في هجوم الفريق هو أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي.

وأضاف في تصريحات لصحيفة «شتوتجارتر زيتونج» قائلاً: «لا يمكن لميسي أو رونالدو أو نيمار أو مبابيه اللحاق بإيقاع لعبه وأهدافه كمهاجم من طراز رفيع».

وتابع إلبر، الذي تألق مع النادي البافاري خلال الفترة من 1997 إلى 2003: «ميزة ليفاندوفسكي أنه لا يكتفي بما حققه في موسم مضى، وإنما يسعى دائماً لإضافة المزيد من الأهداف إلى رصيده كل موسم، وهذا بالضبط ما تعلمناه في البايرن.. ألا نركن إلى ما حققناه من أرقام وبطولات، وإنما نسعى دوماً للمزيد من التألق موسماً تلو الآخر، ونبدأ الموسم الجديد من الصفر بحثاً عن إنجازات جديدة».

جدير بالذكر أن البرازيلي جيوفاني إلبر كان أحد أهم وأفضل المهاجمين على مستوى أوروبا في تسجيل وصناعة الأهداف، وحصل على بطولة الدوري مع البايرن 5 مرات ودوري أوروبا مرة واحدة وكأس العالم للأندية مرة واحدة وكأس ألمانيا 3مرات، خلال 6 مواسم لعبها مع البافاري.