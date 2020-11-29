قميص «جيرو الديوك» في مزاد خيري

القاهرة (الاتحاد)

شارك النجم الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، في مزاد خيري لمساعدة الفقراء والمحتاجين في القارة الأفريقية، ومن بين المقتنيات، القميص الذي ارتداه خلال مباراة فرنسا وأوكرانيا، وهي المباراة رقم «100»، التي لعبها مع المنتخب في بداية شهر أكتوبر الماضي، وانتهت بفوز «الديوك» 7 - 1 سجل منها هدفان، منحاه التفوق على ميشيل بلاتيني (41 هدفاً) في سباق الهدافين التاريخيين للمنتخب الفرنسي، إذ أصبح رصيده وقتها 42 هدفاً. كما شملت مقتنيات جيرو الشخصية أيضاً، أحذية كرة قدم وقميص نادي تشيلسي الذي ارتداه في نهائي كأس إنجلترا 2020.