إيجور «الأفضل» في استفتاء «سبورت فور أوول»

دبي (الاتحاد)

خطف نجم شباب الأهلي الوافد الجديد إيجور جيسوس، هداف دورينا بـ 9 أهداف، جائزة أفضل لاعب في الجولة السابعة ضمن استفتاء شبكة «سبورت فور أوول»، لاختيار نجوم دوري الخليج العربي، بعدما تمكن ابن الـ19 عاماً من زيادة رصيده من الأهداف، مسجلاً ثنائية خلال فوز فريقه بخماسية أمام عجمان، وحصل إيجور شباب الأهلي على 511 صوتاً من أصل 1740 مصوتاً من الجماهير، الذين شاركوا في الاستفتاء، بنسبة 17.6%، كما حصد 9 بطاقات ترشيح من الخبراء بنسبة 18%، ليتصدر ترتيب المرشحين بنسبة 36 %.

واكتسح محمد يوسف حارس خورفكان المتألق استفتاء أفضل حارس في الجولة، بنسبة تصويت 55.3%، بعد تألقه اللافت في الذود عن مرمى فريقه أمام المتصدر «الملك الشرقاوي»، مساهماً في حصد فريقه نقطة غالية.

واختار خبراء وجماهير «سبورت فور أوول» يحي الملا، حكم مباراة الشارقة وخورفكان، كأفضل حكم في الجولة بـ 62%، على حساب الحكم سلطان محمد الذي أدار لقاء النصر وبني ياس صاحب المركز الثاني بـ 30 %.