الهلال يعتمد استراتيجية تجديد الدماء

الرياض (د ب أ)

أعرب فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، عن سعادته البالغة عقب الفوز على النصر 2 /‏ 1 والتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأكد رئيس الهلال أنه من اليوم الأول له في النادي حاول تهيئة الأجواء وتوفير المناخ المناسب للفريق، ليتمكن من تحقيق البطولات.

وعن فرصة الدفع باللاعبين الشباب وسط نجوم الهلال، أكد ابن نافل أن هناك استراتيجية وتخطيطاً جيداً، خاصة في انتقاء العناصر الجديدة لنادي الهلال.

وأضاف ابن نافل أنه يرفض ضم 7 أو 8 لاعبين ولا يحصلون على الفرصة كاملة، مشيراً إلى أن سياسة الإعارات للاعبين الشباب مفيدة للغاية، لأنها تجهز اللاعبين للعب مع الهلال بعد اكتساب الخبرات المطلوبة.