1.6 مليار يورو تكلفة إضافية لتأجيل الأولمبياد

طوكيو (أ ف ب)

ذكرت صحيفة يابانية أن تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 لمدة عام، بسبب وباء كوفيد-19، قد يكلف 1.6 مليار يورو إضافية، بالمقارنة مع الميزانية الأولية البالغة 10.7 مليار يورو، أي بزيادة نسبتها 15%.

ونقلت صحيفة «يوميوري شيمبون» عن مصادر لم تكشفها مسؤولة عن تنظيم الدورة، أن منظمي الأولمبياد سيقررون رسمياً قيمة هذه الزيادة في منتصف ديسمبر بعد مناقشات مع الحكومة اليابانية ومدينة طوكيو. وتم تأجيل أكبر حدث رياضي في العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، وبات من المقرر أن يبدأ في 23 يوليو 2021.

وأدى هذا التأخير إلى تكاليف إضافية، مع الحاجة إلى إجراء حجوزات جديدة، بالإضافة إلى إبقاء الطاقم المسؤول عن التنظيم.

وأثارت الموجات الجديدة من الوباء، التي تؤثر على العديد من الدول، شكوكاً بشأن إمكانية تنظيم الأولمبياد في 2021، لكن المنظمين يؤكدون أنه يمكن أن يجري بأمان.

وتم حساب التكلفة البالغة 200 مليار ين «1.6 مليار يورو»، التي ستضاف إلى الميزانية المقررة مبدئياً قبل الوباء وتبلغ 1350 مليار ين «11 مليار يورو»، بناء على خفض النفقات عبر تبسيط الحدث.