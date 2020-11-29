شاهد رياضة: هلال «الثلاثية»!

عمرو عبيد (القاهرة)

كان فريق الهلال السعودي استثنائياً كعادته، في موسم استثنائي بكل تفاصيله، بعدما استطاع حصد «الثلاثية التاريخية»، بالفوز بألقاب الدوري والكأس ودوري أبطال آسيا، وسط تداخل موسمين وروزنامة مضغوطة صعبة، بسبب جائحة كورونا، لكن الهلال كان «زعيماً» مثلما عرفه الجميع عبر 63 عاماً، منذ تأسيسه في أكتوبر عام 1957، ووضع اللمسة الأخيرة الذهبية بتوقيع خاص، في مواجهة «ديربي الرياض»، أمام غريمه النصر، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي تُوّج به بالفوز بهدفين مقابل هدف واحد.

وواصل «الموج الأزرق» تفوقه على «العالمي» في الفترة الأخيرة، بعد تحقيق الفوز الثالث له على التوالي في مختلف المنافسات، حيث سبق حصد «الكأس الملكية»، انتصار في الدوري الجاري قبل أيام قليلة، وفي أغسطس الماضي، كان الانتصار الكبير بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، خلال الجولة 23 من دوري النسخة السابقة.

«الزعيم» غاب عن التتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين، منذ الفوز به في 2017، وعاد بعد 3 سنوات ليحقق لقبه «التاسع» في تاريخ المسابقة العريقة، ليستعيد ذكريات التتويج السابع، الذي جاء أيضاً على حساب «شريك الديربي»، في عام 2015، بعد مواجهة وُصفَت بـ«قمة الجنون»، حيث شهدت إثارة وندية وكفاحاً بطولياً آنذاك.

العملاقان السعوديان انتظرا وقتها لما بعد 90 دقيقة في الوقت الأصلي، ليشعلا ملعب «الجوهرة المشعة» خلال الوقت الإضافي، حيث بدأ «العالمي» بصاعقة رأسية من ركلة ركنية، بعد دقيقتين فقط من انطلاق الفترة الأولى الإضافية، حملت بصمة محمد السهلاوي، لكن «الزعيم» أبى أن ينهي المباراة بتلك الصورة، وفي الدقيقة 120، الأخيرة، جاءت رأسية من ركنية أخرى، لتعلن عن التعادل القاتل بتوقيع محمد جحفلي، ليدخل الكبيران «ماراثون» ركلات الترجيح، الذي شهد 17 ضربة، استطاع خلالها الهلال أن يحسم الأمر بـ7 ركلات ناجحة، مقابل 6 للنصر، بعد إهدار شايع شراحيلي الركلة الأخيرة.