كأس خادم الحرمين الشريفين.. الهلال يسطع بـ «التاسعة»

الرياض (د ب أ)

تُوج الهلال بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بعد فوزه في المباراة النهائية على النصر 2-1، مساء أمس، على استاد الملك فهد الدولي، وانتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بهدفين، عن طريق الكوري الجنوبي جانج هيون سوو، والفرنسي بافتيمبي جوميز من ضربة جزاء، في الدقيقتين 10 و41، ورد «البديل» أيمن يحيى سالم بهدف للنصر في الدقيقة 71.

وحصد الهلال لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، للمرة التاسعة في تاريخه، بعد أن حقق الإنجاز ذاته ثماني مرات من قبل، في أعوام 1961 و1964 و1980 و1982 و1984 و1989 و2015 و2017.

وأصبح الهلال يحتل المركز الثاني، في قائمة أكثر الفرق فوزاً باللقب، بالتساوي مع الاتحاد، فيما يتصدر الأهلي القائمة برصيد 13 لقباً، في الوقت الذي يحتل فيه النصر المركز الرابع في القائمة، برصيد 6 ألقاب.

وفرض الهلال بذلك سيطرته على الألقاب المحلية، حيث توج في وقت سابق بلقب الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.