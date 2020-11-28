السيتي.. «خماسية الاستعراض»

مانشستر (د ب أ)

سجل النجم الجزائري الدولي رياض محرز ثلاثية «هاتريك»، قاد بها مانشستر سيتي، إلى انتصار كبير على ضيفه بيرنلي 5- صفر مساء أمس، في المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. واستعاد مانشستر سيتي مذاق الانتصارات من جديد في الدوري، بعد تعادل مع ليفربول 1-1، والخسارة أمام توتنهام صفر- 2، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة، ويقفز إلى المركز الثامن، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 5 نقاط في المركز السابع عشر.

وتقدم مانشستر سيتي بهدفين سجلهما النجم الجزائري رياض محرز في الدقيقتين السادسة والـ22، ثم أضاف بينجامين ميندي الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني، سجل فيران توريس الهدف الرابع لمانشستر سيتي في الدقيقة 66 ثم أكمل رياض محرز ثلاثيته بالهدف الخامس لمانشستر سيتي في الدقيقة 69.

وتعد الثلاثية هي الأولى لمحرز مع السيتي، والثانية له في «البريميرليج» بعد ثلاثيته في مرمى سوانسي، عندما كان لاعباً في صفوف ليستر سيتي في ديسمبر عام 2015.

كما أصبح ثاني أفريقي في السيتي يسجل ثلاثية بعد الإيفواري يايا توريه في مرمى فولهام في مارس عام 2014.