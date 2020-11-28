«جالفنايز» يحلق بكأس حمدان بن راشد في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

حلق الجواد «جلفنايز» لحامد رادان بإشراف دوج واتسون، وقيادة ناثان كروس، بلقب كأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1700 متر، أمس السبت، على مضمار الشارقة.

وحققت خيول خالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، ثلاثية «هاتريك» عبر «طاير» بقيادة تاج أوشي، في الشوط الأول، وجاء الفوز الثاني عبر «ثبور» في الشوط الثالث، والهاتريك عبر «مزمار» في الشوط الرابع بقيادة أشتيبان مازور «ثنائية».

وظفرت المهرة «صحوة» لأحمد عبيد النيادي، بإشراف محمد رمضان، وقيادة ناثان كروس «ثنائية» بلقب الشوط الثاني، وكان مسك الختام «عجاج» لعبد الله بخيت مرشد المرر، بإشراف المدرب السوداني محمد دقاش، وقيادة بيرناردو بينيرو.