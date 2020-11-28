«الصقور 9».. الصدارة المنفردة

فيصل النقبي (الفجيرة)

ابتعد فريق الإمارات بصدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه، بعد فوزه المثير، على مضيفه دبا الفجيرة بهدفين، في قمة الجولة الثالثة، مساء أمس، وأحرزهما الكولومبي تومي توبار في الدقيقة 42، وخليل الدرمكي في الدقيقة 89، ليرفع «الصقور» رصيده إلى 9 نقاط، ويبقى «النواخذة» بـ 4 نقاط.

وفرض فريق الإمارات سطرته على أحداث الشوطين، بفضل التجانس بين اللاعبين، خاصة «الثلاثي»، تومي توبار، ودييجو سيلفا، ولديذييري سيلفا، إلى جانب الدور الحيوي للوسط، بقيادة خالد خميس، وخالد عنبر، ويوسف محمد، وأدى ذلك إلى تراجع أداء «النواخذة»، وبطء المحاولات الهجومية في الشوط الأول، ولم يختلف حال دبا الفجيرة في الشوط الثاني، رغم التغييرات، ونجح «الصقور» في إضافة الهدف الثاني.

وفي المباراة الثانية، عاد التعاون بنقطة من ملعب الذيد بعد تعادلهما 1-1، أحرز فيليب فيدليس هدف التقدم للتعاون في الدقيقة 35، وأدرك الذيد التعادل في الدقيقة 83 عن طريق خالد علي، ليحصد الذيد أول نقطة ويرتفع رصيد التعاون إلى 4 نقاط.