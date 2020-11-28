«السر 2-2» في «دوري 21»

معتصم عبدالله (دبي)

تكرر التعادل 2-2 في ثلاث من 4 مباريات، في انطلاقة «الجولة 7» لدوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، أمس، بداية بمواجهة الفجيرة أمام الوصل، وحتا والجزيرة، وعجمان وشباب الأهلي.

وحقق الشارقة الفوز الوحيد على خورفكان 4 - 2، وسجل رباعية «الملك» كايو روزا، وأحمد إبراهيم، ومحمد علي، ودويجو سلفا، فيما سجل هدفي «النسور» علي النقبي، ووليمامس أبور.

وارتقى الشارقة للمركز الثالث وله 13 نقطة مقابل 4 نقاط لخورفكان «قبل الأخير»، وتستكمل الجولة اليوم بمباريات، اتحاد كلباء والظفرة، وبني ياس والنصر، والوحدة والعين.