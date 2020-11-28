«الملك» و«الفرسان».. قمة «الجولة المضغوطة»

منير رحومة (دبي)

يواصل قطار دوري الخليج العربي الدوران بالسرعة القصوى، ليصل إلى محطته الثامنة «المضغوطة»، وتشهد الجولة 4 مباريات في الافتتاح غداً، تتصدرها «القمة» بين الشارقة المتصدر، وشباب الأهلي «السادس»، وتأتي المواجهة القوية بعد أول عثرة لـ «حامل اللقب» عقب 6 انتصارات متتالية، حيث تعادل خارج ملعبه مع خورفكان، مما يزيد من الضغوطات على «الملك»، خاصة أمام تقلص الفارق بينه وبين ملاحقيه، بينما عاد «الفرسان» إلى أجواء الانتصارات، بفوز كبير على عجمان، ويطمح إلى الإطاحة بالمتصدر، وتقديم خدمة كبيرة لجميع المطاردين، ورفع مستوى الإثارة والتشويق في أعلى الترتيب، أما في بقية المباريات، فيستقبل عجمان «الجريح» فريق الوصل، ويبحث «البرتقالي» عن أول انتصار في الموسم، بينما يخوض الفجيرة مواجهة صعبة أمام الجزيرة صاحب المركز الثالث، والذي يراهن بقوة على التقدم أكثر في سباق الصدارة، أما المباراة الأخيرة، فتجمع بين حتا «المتذيل»، وخورفكان صاحب المركز 12 في صراع الهروب من «القاع»، حيث ستكون النقاط الثلاث على درجة كبيرة من الأهمية.

جوران: الابتعاد عن الأخطاء

طالب الصربي جوران، مدرب الفجيرة، لاعبيه بالابتعاد عن الأخطاء الفردية التي أصبحت ترافق «الذئاب» خلال المباريات الأخيرة، مشيراً إلى أن اللعب بتركيز يقودهم إلى عبور الجزيرة، وقال: بعد لقاء الوصل تحدثت إليهم، وطالبتهم بضرورة التركيز أمام «فخر أبوظبي» الذي يملك لاعبين على مستوى عالٍ. وأشار إلى أن الفجيرة رفع شعار الفوز، من واقع الإعداد القوي، رغم ضيق فترة التحضير، وقال: خوض المباراة على ملعبنا يصب بالتأكيد في مصلحة الفريق، وهو بمثابة نقطة مهمة نحاول استغلالها على أكمل وجه.

كايزر: ذاهبون للفوز

اعترف الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، بأن فريقه ينتظره مباراة قوية أمام الفجيرة، خاصة أن الأخير يلعب كرة قدم قوية وهجومية، ولا يمكن قياس مستواه، على أساس الرصيد الذي يملكه، لأن ذلك لا يعكس ما يقدمه في الملعب.

وقال: ذاهبون كالعادة للفوز، مع ضرورة احترام المنافس بدرجة كبيرة، وثقتنا بلا حدود في لاعبينا، وقدرتهم على تقديم مستوى جيد.

وأضاف: بخصوص ما قدمه «فخر أبوظبي» أمام حتا، أعتقد أن تباين المستوى شيء طبيعي، ولا يمكن لعب 26 مباراة بالأداء نفسه.

العنبري: التركيز العالي

أشار عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة، إلى قوة وأهمية مباراة شباب الأهلي للفريقين، وقال: عودة «الفرسان» إلى الانتصارات تؤكد أنه من الفرق الكبيرة، ودائماً هو مرشح للمنافسة، وبالتالي فإن مواجهته لها طابع قوي من الجانبين.

وأضاف: نهتم بأنفسنا في المقام الأول، وعلينا أن نكون في حالة تركيز عالية، ونستعيد نغمة الانتصارات من جديد، بعد التعادل الأخير مع خورفكان، وعودتنا للنتائج الإيجابية مهم في التوقيت الحالي، وجاهزون لتحقيق ذلك.

وقال: رغم الفترة القصيرة بين كل مباراة وأخرى، وهو أمر يواجه كل الأندية، ولكن عملنا على تهيئة اللاعبين من خلال التدريبات البدنية المناسبة.

زاراجوسا: تغيير القناعات

شدد الإسباني جيرارد زاراجوسا مدرب شباب الأهلي، على أن فريقه أكثر تركيزاً وجاهزية، لتقديم عرض قوي، والفوز على متصدر الدوري، وذلك بعد المستوى الذي قدمه اللاعبون أمام عجمان، وعكس تركيزهم العالي. وبخصوص فوز الشارقة على جميع فرق المقدمة، قال: جاهزون لتغيير هذه القناعات بتحقيق نتيجة إيجابية، ولذلك يجب علينا التركيز جيداً، خاصة أن لاعبينا يملكون دوافع وحوافز للفوز.

الرمادي: ظاهرة سلبية

كشف أيمن الرمادي مدرب عجمان، عن أن ضغط جولات الدوري يمثل ظاهرة سلبية على الأندية التي تعاني الإصابات والإيقافات، وقال: لدينا على الأقل 10 لاعبين ما بين إصابات وطرد، ولكننا في النهاية مطالبون بالتنفيذ، طالما جميع الأندية وافقت على هذا الوضع. وأشار إلى أن مواجهة الوصل مهمة بالنسبة لـ «البرتقالي»، والمنافس قدم مباراة كبيرة في الجولة الماضية، ومستواه يتطور، ولكن ليس أمام عجمان إلا اللعب بقوة؛ لأن أي نتيجة إيجابية تصنع الفارق، ويحتاج الفريق إلى المزيد من العمل، حتى يعود عجمان إلى وضعه الطبيعي.

ربيع: تأثرنا بغياب الجمهور

أكد سالم ربيع مدرب الوصل، أن فريقه جاهز لظروف الروزنامة بالمباريات المضغوطة في الوقت الحالي، لأن ذلك ينطبق على الأندية كافة، ويتطلب توزيع الأحمال من المعد البدني، معترفاً بأن الوصل من الأندية التي تأثرت بغياب الجماهير عن المدرجات، على عكس فرق أقل جماهيرية على ملعبها.وأشار إلى أن عجمان من الفرق الجيدة التي تعتمد على اللعب الجماعي، إلا أن الوصل يركز على نفسه، ولديه الثقة بالمجموعة الموجودة، من دون الالتفات إلى الغيابات، حيث أثبت اللاعبون قدرتهم على اللعب بروح عالية، ومنهم علي صالح الذي انتقل من «الدكة»، ليقدم الأداء الجيد في المباراة الماضية.

فلاديمير: الثقة أمام المرمى

أكد الصربي فلاديمير مدرب حتا، أن فريقه يحتاج إلى المزيد من الثقة أمام المرمى، من أجل زيادة معدله التهديفي، وقال: لدينا 19 مباراة تبدأ الآن، وجميعها بمثابة نهائيات، المنافس القادم مثير للاهتمام، بعد تعادله مع الشارقة، ولدينا مشاكل تتعلق بالإصابات، وغم كل ذلك يجب أن نقاتل ونحاول الفوز أمام فريق قريب منا في الترتيب.

وأضاف: بعد قيادة الفريق في أول مباراة أمام الجزيرة لمست أن اللاعبين وصلتهم الكثير من الأمور الجيدة يمكن البناء عليها، وأرى أننا قادرون على التحسن.

زاناردي: 6 نقاط

شدد البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان أهمية لقاء فريقه مع حتا، ووصفه بأنه يساوي 6 نقاط، لأنه مع أحد الفرق المنافسة على البقاء، بعد أن وضعه الترتيب في مواجهة الأندية الكبيرة خلال الجولات السبع السابقة.

وقال: التعادل مع الشارقة دافع جيد، لتقديم عرض قوي، والعودة بالنقاط الثلاث، من ملعب حتا، لأن اللقاء لا يحتمل أي نتيجة سلبية.

وأضاف: رغم ضيق الوقت، فإن لكل مباراة إعدادها الخاص، وقلت للاعبين إن الأداء الجيد أمام الشارقة لن يكتمل إلا بأفضل منه مع الفرق المنافسة لنا، وعلينا أن نبرهن عن تطورنا داخل الملعب.