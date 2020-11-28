عصبية تيجالي تحت مجهر كرونسلاف

معتصم عبدالله (دبي)

قطع الكرواتي كرونسف جوريتش مدرب النصر باتخاذ «القرار المناسب»، بشأن قائد الفريق تيجالي بسبب «عصبيته الزائدة»، والتي كادت أن تكلف الفريق غالياً في مباراته أمام بني ياس 1-0، أمس الأول، في الوقت الذي يستعد فيه اللاعب للمثول أمام لجنة الانضباط، لتقديم دفوعاته بشأن الادعاءات المقدمة من البرازيلي ويلتون مهاجم الشارقة بعد «المشادة اللفظية» في قمة الجولة السادسة.

وترجم التلاسن الجديد ما بين تيجالي والصربي ساشا إيفوكيتش مدافع «السماوي»، بعد كرة مشتركة بين اللاعبين، «عصبية» تيجالي الذي ارتدى شارة قيادة «العميد» للمرة الأولى، في وجود زميله طارق أحمد، ضمن التشكيلة الأساسية، وبدا «اللوك» الجديد أمراً مستغرباً على تيجالي «35 عاماً»، صاحب الحضور الهادئ في مشواره بالدوري خلال المواسم السبع الماضية.

واعترف كرونسلاف الذي عمد إلى استبدال تيجالي بعصبية «القائد الجديد»، وقال: «العصبية هي مشكلة تيجالي، أنا مدرب الفريق، وسأتخذ القرارات التي أراها سليمة بشأن الموضوع».