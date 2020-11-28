السناني.. «غلطة الشاطر»!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

بخطأين فرديين، خسر الظفرة أمام اتحاد كلباء، ليتلقى أول «ضربة موجعة» بملعبه في الدوري هذا الموسم، ورغم أن الحارس خالد السناني تألق بصورة لافتة في المباراة، وكان سدا منيعا بـ7 تصديات ناجحة منعت فرصاً حقيقة لـ «النمور»، إلا أن خطأه في الهدف الأول، عندما غادر منطقته، ولم ينجح في إبعاد الكرة، قبل أن يستغلها وندرسون، ويحرز الهدف الأول، خصم كثيراً من متميزه في اللقاء، الذي أضاعه بدرجة أكبر المدافع مسعود سليمان، بإعادة كرة قصيرة إلى السناني، استثمرها «القناص» مالابا في حسم المواجهة، وهو الهدف الثاني له في مرمي «الفارس» بملعبه بالذات، بعد الأول في «النسخة الملغية».

وكشفت المباراة عن معاناة للظفرة في الهجوم، مقارنة باتحاد كلباء الأكثر نجاعة ووصولاً إلى المرمى من خلال 9 تسديدات، مقابل واحدة لصاحب الأرض. وقال ياسين البخيت جناح «الفارس»: كنا الأحق بالفوز، خسرنا بسبب خطأين، وهي من طبيعة كرة القدم، والخسارة دافع لنا للتعويض.