3 ملايين درهم جوائز سباق «اليوم الوطني» الشراعي

مصطفى الديب (أبوظبي)

أعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت عن تنظيم سباق اليوم الوطني للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً «الجولة الثالثة لهذه الفئة» الخميس المقبل لمسافة 22 ميلاً بحرياً.

ويقام السباق تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ويأتي في إطار مشاركة النادي في الاحتفالات باليوم الوطني التاسع والأربعين.

ورصد النادي جوائز مختلفة لهذا الحدث الكبير، حيث قرر أن يتم رصد ثلاثة ملايين درهم جوائز لأصحاب المراكز الأولى والمشاركين، بالإضافة إلى ثلاث سيارات يفوز بها الفائزون الثلاثة الأوائل.

ومن المقرر أن يشهد السباق تفاعلاً كبيراً من البحارة، ومشاركة واسعة من مختلف أنحاء الدولة، خاصة أن هذه الفئة تشهد إثارة قوية في مختلف سباقاتها. وأكد النادي اتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة والمتبعة في كل سباق ضد تفشي وباء كوفيد- 19، وكان النادي قد نظم سباقين لفئة 43 قدماً، بعد العودة من توقف النشاط بسبب فيروس كورونا.

من جهته، وجه أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت التهنئة للقيادة الرشيدة، وإلى شعب الإمارات بمناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعين، متمنياً أن تتواصل الأفراح في وطن زايد الخير، وأن تستمر الإنجازات على أرض هذا البلد العظيم.

وقال: «نحن في نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت جزء من هذه البلد، ونسعى دوماً للتواجد والمشاركة الفاعلة في مختلف الأحداث الوطنية، لا سيما وأن الاحتفال باليوم الوطني واجب أصيل على جهة وفرد يعيش على أرض هذه البلاد».

وأضاف: «من دون شك أن دعم القيادة لكافة المجالات بشكل عام والرياضة بشكل خاص هو ما يجعل الجميع على أهبة الاستعداد للتفاعل والتواجد في هذه المحافل الكبيرة، مشيراً إلى أن القيادة لا تدخر جهداً لتدعيم الرياضات التراثية على رأسها التراث البحري الأصيل، وهو ما يجعل الجميع يحاول رد جزء صغير من هذا الجميل».

وعبر الرميثي عن فخره الشديد، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة للسباق، مؤكداً أن رعاية سموه تضاعف من قيمة الحدث، وتجعل الجميع يدخل متحفزاً لنيل شرف الفوز بهذه المناسبة الوطنية الكبيرة.