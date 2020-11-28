اجتماعات «تنفيذي الأولمبية الخليجية» تنطلق اليوم

دبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم أعمال الاجتماع التسعون «التحضيري» للمكتب التنفيذي لأصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يعقد عن طريق استخدام تقنية الاتصال المرئي.

ويفتتح الاجتماع محمد بن سلَيم أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، نظراً لكون الإمارات هي دولة رئاسة الدورة الحالية، حيث يتناول الاجتماع مناقشة البيان الختامي وإعلان الرياض لقمة المجلس الأعلى في الدورة (40)، ومتابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته (36) المتعلق باعتماد رؤية خادم الحرمين الشريفين خاصة فيما يتعلق بالعمل التطوعي، والاطلاع على مستجدات العمل بشأن هيئة فض المنازعات الرياضية الخليجية، وتقارير لجنة التنسيق والمتابعة، واللجان التنظيمية للألعاب الرياضية بدول المجلس، ودورة الألعاب الافتراضية.

كما يعقد غداً الاجتماع الثاني والثلاثون لأصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية، وذلك باستخدام وسائل الاتصال المرئي.