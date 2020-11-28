«جودو الفجيرة» بطل «اليوم الوطني»

أبوظبي (الاتحاد)

توج نادي الفجيرة للفنون القتالية بلقب بطولة اليوم الوطني المفتوحة للجودو، التي نظمها اتحاد المصارعة والجودو بصالة نادي خورفكان تحت شعار «غرس الاتحاد»، وشهدت مشاركة 70 لاعباً من 6 أندية.

وحصد البطل 12 ميدالية (4 ذهبيات و4 فضيات و4 برونزيات)، وحل نادي اتحاد كلباء (حامل اللقب) وصيفاً برصيد 9 ميداليات منها ذهبيتان وفضيتان و5 ميداليات برونزية، بينما جاء في المركز الثالث نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس برصيد ذهبيتين، وجاء رابعاً نادي الشارقة الرياضي برصيد 5 ميداليات، فضيتان و3 برونزيات، وخامساً نادي خورفكان ثم الجزيرة سادساً.

وأحرز ذهبيات فريق الفجيرة كل من أحمد باير في وزن تحت 66 كجم، وسلسو دي سوا في وزن تحت 73 كجم، وهجو فارس في وزن تحت 81 كجم، وواكون جانج في وزن فوق 100 كجم لاعب الفجيرة، بينما نال ذهبية وزن تحت 55 كجم أحمد فيصل النقبي لاعب اتحاد كلباء، وفاز زميله مالك ترمرسلطانوف بذهبية وزن تحت 90، وحقق ذهبيتي الشارقة للدفاع عن النفس معتز توفيق في وزن تحت 60، ومحمد مهران تحت 100 كجم.

وتوج ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد المصارعة والجودو، الفائزين بحضور محمد جاسم أمين السر المساعد، وسالم محمد راشد النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، وسعيد المزروعي نائب رئيس نادي اتحاد كلباء، وخالد مراد عضو مجلس إدارة نادي خورفكان بتتويج الأندية الفائزة ونجوم البطولة. من جانبه، أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو بالنجاح التنظيمي الذي حققته البطولة، وقال: «ما كان أن يتحقق هذا النجاح لولا جهود واهتمام مجلس إدارة نادي خورفكان برئاسة سالم محمد راشد النقبي، وقد استحق النادي ميدالية ذهبية التميز لدوره الرائع في توفير كافة متطلبات النجاح فنياً وإدارياً وتنظيمياً، فضلاً عن الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية».