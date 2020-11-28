«الرياضات الإلكترونية» تشارك في «عمومية الدولي»

دبي (الاتحاد)

شاركت جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الدولي برئاسة فلاد مارينيسكو، وحضرها ممثلو الدول الأعضاء في المنظمة الدولية، ومثَل الإمارات في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، المستشار سعيد علي الطاهر أمين عام الجمعية.

وناقش الاجتماع عددا من القضايا التي تهم مجتمع الرياضات الإلكترونية حول العالم، إذ تمت الموافقة على انضمام دول جديدة في الاتحاد، واعتماد أعضاء عاملين، وذلك ضمن مساعي الاتحاد الدولي للانضمام إلى الرابطة العالمية للاتحادات الرياضية الدولية في القريب العاجل، مما يساهم في نشر ثقافة الرياضات الإلكترونية وتطويرها بما يصب في مصلحة اللعبة.

وبارك الطاهر بالنيابة عن الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان نائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية الإنجاز الجديد للاتحاد الدولي، والذي يعتبر مكسباً جديداً للرياضات الإلكترونية.

وأكد الأمين العام لجمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية أن الفترة المقبلة سوف تشهد نقلة نوعية جديدة للرياضات الإلكترونية عالمياً، مضيفاً أن الهدف الأساسي هو اكتساب اعتراف اللجنة الأولمبية الدولية للرياضات الإلكترونية كرياضة دولية معتمدة، مما يعزز تواجدنا على الساحة الدولية، ويساهم في نشر اللعبة حول العالم.