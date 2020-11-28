«أسطورة الجولف» يتأهب لانطلاقة الحدث الجديد في دبي

دبي (الاتحاد)

أعرب أسطورة الجولف الشهير جريج نورمان عن فخره بتصميم ملعب النار في عقارات جميرا للجولف، الذي سيكون في دائرة الضوء، عندما يستضيف بطولة «الجولف في دبي» من موانئ دبي العالمية، الحدث الأحدث على روزنامة الجولة الأوروبية للجولف «السباق إلى دبي»، كاشفاً أن الملعب جاهز لضربة البداية للمنافسات التي يشارك فيها أفضل لاعبي العالم خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر المقبل.

صمم نورمان ملعبي النار والأرض في عقارات جميرا للجولف، حيث استضاف الأخير بطولة جولة موانئ دبي العالمية ختام الموسم والحدث الأخير من سلسلة رولكس لهذا الموسم منذ انطلاق البطولة في عام 2009، فيما سيكون ملعب النار على الموعد مع أول بطولة احترافية كبرى.

وقال نورمان: «الحصول على فرصة لعرض تنوع وتباين الملعبين في عقارات جميرا للجولف في مكان متلفز هو شيء كنت أتمناه طوال الوقت، وأعتقد أنه سيكون أسبوعين مثيرين من الجولف لدبي وعالم الجولف».

وتابع: «لقد صممنا كلاً من ملعب الأرض وملعب النار، مع مراعاة إمكانية استضافة البطولات، لذلك من المثير جدًا أن ينضم ملعب النار إلى ملعب الأرض في دورة الجولة الأوروبية».

بينما تعلم اللاعبون الكبار الفروق الدقيقة في ملعب الأرض على مدى السنوات الـ 11 الماضية من بطولة جولة موانئ دبي العالمية، يعتقد نورمان أن ملعب النار يمثل تحدياً مختلفاً تماماً، ولكنه سيكون قابلاً للتسجيل المنخفض إذا تم الحفاظ على الاستراتيجية الصحيحة.