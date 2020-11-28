تألق قوارب البحرين وعُمان في افتتاح موسم التجديف

دبي (الاتحاد)

حقق سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً (الجولة الأولى من بطولة دبي)، والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أمس الأول نجاحاً فنياً وتنظيمياً.

وسجل الحدث الكبير الذي أقيم بالتزامن مع فعاليات تحدي دبي 30*30، بداية مشوقة وجميلة وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة واشتراطات فنية جديدة طالت القارب وعدد من البحارة المشاركين، من أجل زيادة التباعد الجسدي بين المشاركين.

وشارك في السباق 38 قارباً، وزعت على شوطين (الأصفر) و(الأحمر) على متنها ما يزيد عن 340 شخصاً جسدوا ملحمة تراثية فريدة في وجهة مائية متميزة ومسطح مائي مثالي في قناة دبي المائية بالقرب محمية الحياة الفطرية في الجداف، حيث شكل السباق وكعادته تظاهرة رياضية بحرية تراثية خليجية، جمعت أبناء الدولة بالأشقاء من مملكة البحرين وسلطنة عمان. وعرف السباق في شوطه الأول (الأصفر) تفوق متصدر الترتيب العام في الموسم الماضي وحامل لقب كأس آل مكتوم القارب عمان 44 التابع لوزارة الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عمان وبقيادة النوخذة حميد سالم البحري، الذي حصل على المركز الأول متفوقاً على 19 قارباً، من بينها قارب مملكة البحرين (كي أتش كي) لمالكه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وبقيادة النوخذة أحمد البوسميط، فيما حل القارب النخبة 87 لمالكه النوخذة عثمان المنصوري في المركز الثالث.

وشهد الشوط الثاني تألق الأشقاء من مملكة البحرين عبر القارب فيكتوريوس 53 لمالكه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وبقيادة النوخذة عبدالله الحدي الذي حقق المركز الأول بجدارة متفوقاً على 17 قارباً في الشوط (الأحمر)، ومتقدماً على صاحب المركز الثاني القارب أساس 39 لمالكه خليفة بن شاهين وبقيادة النوخذة بدر عبد الحكيم، وصاحب المركز الثالث القارب الصاروخ 7 لمالكه النوخذة إبراهيم المرزوقي وبقيادة النوخذة عبدالله الحوسني.