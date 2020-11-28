انتصاران لسلة سيدات النصر والشارقة

علي معالي (دبي)

حقق فريق النصر فوزاً عريضاً في الجولة الأولى من دوري سيدات السلة بالتفوق على سيدات الشرقية 77 - 19 في مواجهة تؤكد الفارق الكبير في المستوى بين الفريقين، كما فاز فريق سيدات الشارقة على الوسطى بنتيجة 66 - 48 في مباراة قوية من الجانبين، وأقيمت مباريات الجولة الأولى على صالة نادي سيدات الشارقة.

يشارك في دوري السيدات للموسم الجديد 4 أندية وهي: نادي سيدات النصر، نادي الشارقة الرياضي للمرأة فرع الشارقة، نادي الشارقة الرياضي للمرأة فرع الشرقية، ونادي الشارقة الرياضي للمرأة فرع الوسطى.

وفيما يخص نظام البطولة فهي تتم على عدة مراحل، الأولى هي التمهيدية حيث تقام من دوري من دورين، وذلك على النحو التالي، بحيث يتم تحديد الترتيب العام للمرحلة الأولى للفرق المشاركة من 1 إلى 4، وتتأهل الفرق المشاركة صاحبة الترتيب من 1 إلى 4 إلى الدور قبل النهائي.