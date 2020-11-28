حصة آل مكتوم بطلة «السوبر سبرنت»

دبي (الاتحاد)

توجت منى غانم المرّي، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب، الفائزات في النسخة الرابعة من «ترايثلون دبي للسيدات»، الحدث الأول من نوعه في المنطقة المخصص للسيدات، الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وشاركت فيه 330 رياضية من مختلف الجنسيات والأعمار، ونظمه مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع نادي دبي للسيدات أمس الأول.

وحضر فعاليات الترايثلون التي استضافها نادي دبي للسيدات، سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام المجلس، وروضة المحرزي رئيسة لجنة المرأة والرياضة بالمجلس

وتصدرت الشيخة حصة آل مكتوم المركز الأول في سباق السوبر سبرنت فئة الفردي 16 إلى 29 للمواطنات، وفي فئة الفردي 16 إلى 29 سنة فازت في المركز الأول لورين آيجنت، تلتها في المركز الثاني جود دبوس، وحلت في المركز الثالث ألكساندرا إدورد، وفي فئة الفردي 30 سنة فما فوق، فازت بالمركز الأول كالي جونسون، تلتها في المركز الثاني رواندا ألوبير هولزر، وحلت المركز الثالث كورينا بيرنرس، وفي فئة الفردي 30 سنة للمواطنات فازت نوف النون بالمركز الأول، تلتها الشيخة لطيفة آل نهيان في المركز الثاني، وحلت هالة الهاشمي في المركز الثالث، وفي فئة الفرق للمواطنات فاز فريق شرطة أبوظبي 1 بالمركز الأول، تلاه في المركز الثاني فريق شرطة أبوظبي 2، وحل فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي في المركز الثالث، وفي فئة الفرق المفتوحة فاز فريق هيئة الطرق والمواصلات1 بالمركز الأول، تلاه في المركز الثاني فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي 2، وحل في المركز الثالث فريق «جست دو إيت».

وتوجهت منى المري بالشكر إلى القيادة الرشيدة لما توفره من دعم للمرأة في كافة القطاعات، بما في ذلك القطاع الرياضي والتوجيه بتأهيلها على مختلف المستويات للمشاركة في الفعاليات الرياضية العالمية مواكبة لنجاحاتها في المجالات كافة محلياً وإقليمياً ودولياً.

وأشادت المري بالدعم الذي تقدمه حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة رئيسة نادي دبي للسيدات للمرأة، عبر مبادرات متنوعة في كافة المجالات وتشجيع سموها لها على ممارسة مختلف أنواع الأنشطة الرياضية لما لها من أهمية صحية وبدنية ونفسية وتوجيهات سموها بتوفير الأجواء الصحية وتسخير كافة إمكانات نادي دبي للسيدات لإنجاح سباق «ترايثلون دبي للسيدات»، خلال فترة الإعداد والبطولة الرئيسية، ما أسهم في ترسيخ مكانته ضمن الأنشطة الرياضية السنوية في الإمارات وضمن أجندة نادي دبي للسيدات بشراكة استراتيجية مع مجلس دبي الرياضي، معربة عن شكرها لكافة الجهات والدوائر الحكومية، التي تساهم سنوياً في توفير عنصري الأمان والسلامة لإنجاح السباق.