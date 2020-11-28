المعمري يتقدم «المواطنين» إلى بطولة السلم للدراجات

دبي (الاتحاد)

تصدر ناصر المعمري دراج فريق شباب الأهلي فئة اللاعبين المواطنين، في سباق التأهل إلى منافسات النسخة الخامسة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تنطلق مرحلتها الأولى الشهر المقبل بمنطقة سيح السلم بدبي بدعم وتوجيهات مكتب المشتريات والتمويل التابع لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وبتنظيم اتحاد الدراجات، وذلك في أعقاب منافسات المرحلة الثانية من تصفيات النخبة التي جرت أمس الأول بمضامير سيح السلم بدبي لمسافة 90 كم.

وجاء عبدالرحمن البلوشي دراج النصر في المركز الثاني، وحل سعيد حبش زميله من نفس النادي ثالثاً، وفي فئة الأجانب احتل الدراج الدنماركي ممثل فريق سيكل هاب جون هسلسو المركز الأول وجوزيف ديكسير الثاني وجوكيم فرانزين في المركز الثالث.

وخصصت المنافسة لدراجي الأندية من المواطنين والهواة المقيمين في الدولة، وشهدت مشاركة كبيرة بلغت 110 دراجين، منهم 36 دراجاً مواطناً مثلوا أندية الدولة، و74 دراجاً هاوياً من المقيمين.

ومع ختام المرحلة الثانية والأخيرة من تصفيات بطولة السلم للنخبة أمس، حجز 110 دراجين بطاقات المشاركة في بطولة السلم المقبلة التي تعتبر أهم وأكبر التظاهرات الرياضية في مجال الدراجات للهواة ليس على مستوى الدولة فقط، بل على مستوى منطقة الشرق الأوسط.