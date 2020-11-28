الوصل والظفرة.. «الفوز الأول»

رضا سليم (دبي)

حقق فريق الوصل لكرة اليد أول فوز له هذا الموسم تحت قيادة مدربه المواطن خالد أحمد، بعدما تغلب على الجزيرة بنتيجة 25-22 في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الأول بصالة «الإمبراطور»، ضمن مباريات الجولة الثانية لدوري أقوياء اليد.

انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم الجزيرة 13-11، ليرد الوصلاوية الدين للفريق الجزراوي، الذي أطاح به من الدور ربع النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة بفارق هدف، في الوقت الذي خسر «الإمبراطور» ضربة البداية في الجولة الأولى أمام الشارقة حامل اللقب، ليحصد الوصل أول 3 نقاط في مشواره، ويرفع رصيده إلى 4 نقاط في جولتين فيما رفع الجزيرة رصيده إلى 4 نقاط، بحصوله على نقطة الخسارة بعد فوزه على الظفرة في الجولة الافتتاحية للدوري.

ونجح «فارس الظفرة» من تسجيل أول فوزه له هذا الموسم، بعدما تغلب على فريق دبا الحصن الوافد الجديد لمسابقات الرجال بنتيجة 33-28، في المباراة التي جرت بينهما بصالة دبا الحصن ضمن الجولة الثانية، وانتهى الشوط الأول بتقدم الظفرة 16-11، ليرفع الفارس رصيده إلى 4 نقاط من خسارة وفوز، فيما واصل فريق دبا الحصن خسائره للجولة الثانية على التوالي، وتجمد رصيده عند نقطتين فقط من جولتين.