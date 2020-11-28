«الغزال الأسمر».. عودة قوية

منير رحومة (دبي)

رغم غيابه عن 5 جولات كاملة، في افتتاح الدوري بسبب الإصابة، وابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة، إلا أن «الغزال الأسمر» لـ «الفرسان»، حافظ على توهجه، وخطف الأنظار من أول ظهور له، مؤكداً إمكاناته الكبيرة، وموهبته الفطرية في هز الشباك وإحراز الأهداف.

وللمباراة الثانية على التوالي التي يشارك فيها بديلاً، ينجح أحمد خليل في التسجيل، ودعم شباب الأهلي في الهجوم، حيث سجل أمام الجزيرة، في الجولة السادسة، بعد دخوله بعشر دقائق فقط، وكرر السيناريو نفسه أمام عجمان في الجولة السابعة أيضاً، بالتسجيل من ركلة جزاء، مدعماً تقدم فريقه، وحاسماً النقاط الثلاث لـ «الفرسان».

وتعتبر عودة خليل، واستعادة مؤهلاته البدنية والفنية بشكل تدريجي، مكسباً كبيراً لشباب الأهلي والمنتخب، نظراً للمؤهلات الكبيرة التي يتمتع بها المهاجم، وخبرته الطويلة في الملاعب والمشاركات، بما يجعله لاعباً مهماً لتحقيق الانتصارات والنجاحات.

يذكر أن أحمد خليل قدم خلال الموسم الماضي، أفضل مستوياته، وتصدر هدافي «الفرسان»، متفوقاً على الأجانب بتسجيل 13 هدفاً، وجاء الثالث في سباق هدافي الدوري، خلف لابا كودجو وسباستيان تيجالي، وينتظر الجهاز الفني لشباب الأهلي اكتمال جاهزية خليل بالكامل، من أجل الانتقال من «دكة البدلاء»، إلى التشكيلة الأساسية، خاصة أن الفريق بحاجة إلى رأس حربة في قيمة ومؤهلات «الغزال الأسمر»، حتى تكتمل المنظومة الهجومية لـ «الفرسان».

