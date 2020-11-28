الأهداف العكسية وأخطاء المدافعين «تقلب الموازين»!

علي معالي (دبي)

«الأهداف العكسية»، ظاهرة الجولة السابعة لدوري الخليج العربي، ليس في مباراة واحدة، بل في عدد من اللقاءات، ولعبت دوراً مؤثراً في تحديد مسار النتائج، لدرجة أنها أضاعت «النقاط الكاملة» على الظفرة، كما أنها أهدرت نقطتين من الشارقة في سباق القمة التي ما زال يحتفظ بها. بالفعل ربما تكون الجولة هي الأكثر حتى الآن، من ناحية الأخطاء الدفاعية التي يمكن وصفها في مجال كرة القدم

بـ «الكارثية»، لأنها حولت النتائج بصورة مباشرة، كما ظهر في «المشهد» خطأ خالد السناني حارس الظفرة. والمباريات التي حفلت بالأخطاء القاتلة هي، اتحاد كلباء مع الظفرة، الشارقة مع خورفكان، والوصل مع الفجيرة.

مباراة اتحاد كلباء والظفرة صاحبة الرقم القياسي في الأخطاء التي تمت ترجمتها إلى أهداف، الأول من نصيب الحارس خالد السناني في الدقيقة 34، عندما فشل في إبعاد الكرة بقدمه، سجل منه «النمور»، ويعد الخطأ غريباً من الحارس الكبير، وفي الدقيقة 89 يخطئ مسعود سليمان في إعادة الكرة إلى السناني، ينقض عليها مالابا، ليمنح اتحاد كلباء «النقاط الثلاث» في الوقت القاتل. خطأ دفاعي آخر شهدته مباراة خورفكان مع الشارقة الذي كان متقدماً بهدف كايو لوكاس، وإذا بالمدافع عبدالله غانم يسجل في مرماه في الدقيقة 62، عندما جاءت كرة عرضية، لترتطم بقدمه يبدو أنه لم يراها، وتهز شباك الحوسني ليخسر الشارقة نقطتين في غاية الأهمية.

وفي مباراة الوصل مع الفجيرة جاء الهدف الثاني لـ«الفهود» من خطأ دفاعي واضح لـ «الذئاب» عندما أعاد المدافع الكرة داخل المنطقة، لتصل إلى فيجريدو الذي مررها إلى نيكولاس أوروز، والذي بدوره أسكنها الشباك في الدقيقة 72.