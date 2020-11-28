لمسة وفاء لـ «الأسطورة»

مراد المصري (دبي)

«الأسطورة» دييجو مارادونا.. الغائب الحاضر في ملاعبنا، خلال الجولة السابعة، لدوري الخليج العربي، حيث عبرت الأندية عن لمسة وفاء تجاه نجم الكرة العالمية الذي سبق له الظهور مدرباً في ملاعبنا، من خلال رفع صورته عبر الشاشة العملاقة، للمشاركة في مواساة وفاته منذ أيام.

وقام الوصل بوضع صورة مارادونا عند الدقيقة 10، في استاد زعبيل في لقاء الفجيرة، وهو الذي كان أحد أشهر من ارتدوا القميص رقم 10، خلال مسيرته الحافلة، مع كتابة وداعاً لـ «الأسطورة»، كما قام الجزيرة بوضع صورة مارادونا مع رسالة وداع له.

وشارك الفجيرة في نعي المدرب الذي سبق أن قاد «الذئاب»، بعد رحلة مع «الفهود»، وذلك بصورة معبرة، تم رسمها له على شواطئ الفجيرة، نقلها حساب النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في رسالة وداعية معبرة لنجم شغل الدنيا بأكملها بلمساته السحرية، وكان له ارتباط هنا، من خلال إقامته في الإمارات لسنوات عدة.