الأهلي.. "ملك أفريقيا"

القاهرة (الاتحاد)

لم يكن الفوز الذي حققه الأهلي المصري على حساب مواطنه الزمالك 2-1، مساء أمس الأول، والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه، هو المكسب الوحيد من المباراة.

وجاء فوز «الأحمر» بالبطولة، لتعود «الأميرة الأفريقية» إلى خزائن الفريق، بعدما غابت عنه، منذ نسخة عام 2013، والتي توج فيها الفريق باللقب عقب فوزه على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي 3-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتأتي عودة الفريق للمشاركة في كأس العالم للأندية، كمكسب آخر للفريق، حيث يشارك في البطولة التي تقام من 1 إلى فبراير المقبل.

وسيكون بمقدور الأهلي إضافة مكسب جديد إلى مكاسبه، حينما يواجه نهضة بركان المغربي في القاهرة على لقب «السوبر الأفريقي».

ويكتسب الفوز بالبطولة على حساب الغريم التقليدي الزمالك، طابعاً خاصاً، بالإضافة إلى جني مبلغ 3.5 مليون دولار، وينقسم هذا المبلغ إلى 5. 2 مليون هي قيمة الفوز بالمسابقة، بالإضافة لحصول الأهلي على مليون دولار نظير مشاركته في كأس العالم للأندية.

وهنأ العالم الأهلي بالتتويج، وقال «الفيفا»: الأهلي أحد أكثر الأندية التي تملك مشجعين شغوفين في العالم، وتهانينا للنادي، ولجماهير القلعة الحمراء، نراكم في كأس العالم للأندية.

وحرصت أندية بايرن ميونيخ وأستون فيلا وصن داونز والهلال السعودي على تهنئة الأهلي، وكتب الحساب الرسمي للنادي: من بايرن بطل أوروبا إلى الأهلي بطل أفريقيا، تهانينا لكم على الفوز بدوري أبطال أفريقيا، نراكم في كأس العالم.

فيما قال أستون فيلا: «تهنئة خاصة للأهلي المصري، نادي القرن في أفريقيا»، وقال صن داونز الجنوب أفريقي: «مبروك للنادي الأهلي على التتويج، ومبروك لموسيماني على تتويجه باللقب للمرة الثانية، ورفع علمنا عالياً».

كما قدم الهلال السعودي التهنئة، وقاك: «نبارك للأهلي وجماهيره تحقيق دوري الأبطال، وإضافة النجمة التاسعة في سجلاته».

وقدم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، التهنئة لأعضاء وجماهير ناديه عقب التتويج والفوز على الزمالك في ‏المباراة النهائية، وقال: إن التتويج بـ «النجمة التاسعة»، جاء نتيجة ثمار جهد كبير وتخطيط مستمر لبناء فريق للكرة يليق بالأهلي، ويلبي طموحات الجميع، مشيداً بالإنجاز الكبير لجميع أعضاء المنظومة، على مدار مشوار البطولة الصعب والشاق، الذي تُوج في المباراة النهائية بتحقيق اللقب الغالي.

وأضاف أن لاعبي الأهلي عليهم مسؤولية كبيرة في الفترة القادمة، لمواصلة العروض القوية وتحقيق الانتصارات والتتويج بالبطولات، لإسعاد أعضاء وجماهير الأهلي.

ووجه الخطيب، التهنئة للاعبي الأهلي وجهازهم الفني والإداري والطبي، وكل عناصر منظومة كرة القدم، مشيداً بالأداء الرجولي للاعبين، والانضباط الفني والسلوكي، والروح القتالية، على مدار المباراة، مؤكداً أنه كان على ثقة كبيرة في قدرة الفريق والجهاز الفني على تحقيق الفوز والتتويج باللقب.

وأهدى موسيماني مدرب الفريق اللقب إلى جماهير النادي، فيما وجه إشادة كبيرة بما قدمه اللاعبون خلال النهائي.

وقال: أشكر الخطيب والنادي الأهلي على منحي هذه الفرصة التي سمحت لي بالفوز بدوري الأبطال للمرة الثانية، كما أشكر الجماهير التي دعمتني بشدة، وكانت شريكاً في هذه النجاحات.

وأكد أن اللاعبين تحلوا بالشخصية القوية خلال المباراة، خاصة أنهم واجهوا خصماً قوياً، مشيراً إلى أنه قام بتوجيه اللاعبين بين الشوطين؛ للتأكيد على ضرورة تقديم أداء أفضل، وهو ما ساعد في تراجع الزمالك. وأشاد موسيماني بالهدف الذي سجله محمد مجدي قفشة، والفرصة التي لاحت لحسين الشحات وارتدت من القائم.

وقال: سعداء للغاية بالفوز باللقب الأفريقي، ولدينا طموحات كبيرة في كأس العالم للأندية، ولكن قبل ذلك لدينا بطولات عديدة ننافس عليها خاصة كأس مصر وبطولة السوبر الأفريقي.

وأشار موسيماني إلى أن الفريق سيعمل مباشرة على التجهيز للمنافسات المقبلة، من أجل الفوز بكل البطولات التي يشارك بها الفريق، وذلك لإسعاد الجماهير التي تمنى أن تعود إلى المدرجات، وأن ينتهي فيروس كورونا في القريب العاجل، ليتم السماح لها بالتواجد خلف الفريق.