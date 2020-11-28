برايتون «المتواضع» يُصيب ليفربول بـ «نقطة»!

لندن (أ ف ب)



أهدر برايتون المتواضع ركلة جزاء مبكرة، وسجل أخرى في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، لينتزع نقطة ثمينة من ضيفه ليفربول حامل اللقب 1-1، ويحرمه من الابتعاد مؤقتاً في صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أمس، في افتتاح المرحلة العاشرة.

وبعد إهدار الفرنسي نيل موباي ركلة جزاء، بعد ثلث ساعة على البداية لصاحب المركز السادس عشر في الترتيب، وتسجيل البرتغالي جوتا هدف السبق للفريق الأحمر في الدقيقة 60، حصل برايتون على ركلة ثانية ترجمها قاتلة الألماني باسكال جروس في الدقيقة 93.

وصحيح أن ليفربول انفرد مؤقتاً بالصدارة مع 21 نقطة، إلا أن توتنهام «20 نقطة» سيكون قادراً على انتزاعها منه بحال فوزه اليوم على مضيفه وجاره تشيلسي الذي يملك 18 نقطة وينافس أيضاً على الصدارة، وهي «لقاء الرعب»

وجاءت المباراة في توقيت صعب لليفربول المنقوص عددياً، بعد سقوطه على ملعبه في «أنفيلد» أمام أتالانتا الإيطالي «صفر - 2» في دوري أبطال أوروبا، ليتأجل تأهله إلى ثمن النهائي.

وافتقد بطل أوروبا عام 2019 العديد من لاعبيه، أبرزهم المدافع الهولندي فرجيل فان دايك وجو جوميز الغائبين لنهاية الموسم، إضافة إلى جوردان هندرسون، الإسباني تياجو الكانتارا، الغيني نابي كيتا وترنت ألكسندر أرنولد. وشارك في مركز قلب الدفاع، لاعب الوسط البرازيلي فابينيو والشاب ناثانيال فيليبس، فيما نزل لاعب الوسط الياباني تاكومي مينامينو أساسياً وجلس المهاجم السنغالي ساديو مانيي على مقاعد البدلاء.

وينتقل البرتغالي جوزيه مورينيو إلى لندن لمواجهة تلميذه وفريقه السابقين عندما يحل توتنهام المتصدر ضيفاً على تشيلسي ومدربه فرانك لامبارد في «قمة العاشرة».

وتحمل مواجهة تشيلسي بالنسية لمورينيو «نكهة خاصة»، بعد أن قاد «البلوز» سابقاً إلى ثلاثة ألقاب في «البريميرليج» أعوام 2005 - 2006 و2015.

وستكون المواجهة الخامسة بين لامبارد ومورينيو كمدربين بعد أن التقيا في أربع مناسبات سابقة، في عام 2018، أقصى دربي كاونتي الذي كان يشرف عليه لامبارد، حينها مانشستر يونايتد بقيادة البرتغالي من كأس الرابطة بركلات الترجيح، وبعد وصوله إلى فريقه السابق على رأس الجهاز الفني مطلع الموسم الماضي، تفوق لامبارد مرتين على توتنهام في الدوري تحت إشراف مورينيو «2 - صفر و2 - 1».

فيما نجح «المدرب المميز» بالخروج بفوزه الأول على لاعبه السابق، عندما أقصى تشيلسي بضربات الترجيح في الدور ثمن النهائي من كأس الرابطة هذا الموسم.