«تمهيدي اليوم الوطني» للهجن.. «لوحة تراثية»

دبي (الاتحاد)

كتب أكثر من 100 مشارك شهادة نجاح السباق التمهيدي الأول للنسخة السادسة من ماراثون اليوم الوطني للهجن، الذي ينظمه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، والذي يقام بالتزامن مع مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، للهجن العربية الأصيلة في شهر يناير المقبل.

وتحول ميدان المرموم في دبي أمس الأول، إلى احتفالية مصغرة رسمها المشاركون والحضور من المواطنين ومختلف الجنسيات من المقيمين على أرض الدولة الذين اجتمعوا تحت شعار «حب تراث الإمارات».

وفي الشوط التمهيدي الأول لفئة تحت 29 سنة، تفوق عتيق راشد عبيد الهلي الهاجري على متن المطية «المحيط» قاطعاً المسافة البالغة 4 كلم بزمن 6.40 دقيقة، وجاء ثانياً سيف عويضه الكربي مع الهجن «مرحب» بزمن 6.44 دقيقة، وثالثاً حميد سلطان الرزي الشامسي على متن «لطّام» بزمن 6.48 دقيقة.

أما في الشوط التمهيدي الثاني لفئة فوق 30 سنة، فحقق المركز الأول يحيى علي الكتبي على متن «الرماس» بزمن 6.58 دقيقة، يليه بالمركز الثاني جمعة محمد المزروعي على متن «مبلش» بزمن 6.59 دقيقة، وثالثاً سعيد علي الكتبي على متن «الاتحادي» بزمن 7.19 دقيقة.

ورُصدت جوائز نقدية لكل شوط بقيمة 50 ألف درهم، ليرتفع سقف الجوائز للشوطين في السباق التمهيدي الواحد إلى 100 ألف درهم.

وسيقام السباق الرئيسي لماراثون اليوم الوطني للهجن وتبلغ مسافته 11 كيلومتراً، يوم 29 يناير المقبل، ويسبقه قبل ذلك السباق التمهيدي الثاني، الذي يقام يوم 25 ديسمبر المقبل، لمسافة 6 كيلومترات، ويتكون أيضاً من شوطين وخصص للفئتين العمريتين (دون 29 سنة وفوق 30 سنة).