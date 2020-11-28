توسيع التحقيق مع بلاتر وبلاتيني

لوزان (أ ف ب)

يخضع السويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، والفرنسي ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي للعبة «اليويفا» للتحقيق في سويسرا بتهمة «الاحتيال» و«سوء الأمانة».

وكان الطرفان متهمين في إجراء قضائي عام 2015 حيال دفعة مالية قدمها بلاتر لبلاتيني عام 2011 بقيمة مليوني فرنك سويسري (2.2 مليون دولار) لقاء عمل استشاري أداه بلاتيني للأول عام 2002.

وقررت النيابة العامة تغيير محور تحقيقها والتوسّع فيه، بحسب المصدر عينه، مؤكداً ما نشرته صحيفة «لوموند» الفرنسية والموقع الفرنسي «ميديابار».

وتحقق النيابة العامة بالاشتباه في «تواطؤ في الإدارة السيئة، الاختلاس والتزوير».

وتتمتع وزارة العدل السويسرية بصلاحية استخدام قرائن قانونية إضافية للمطالبة بدفع المبلغ.