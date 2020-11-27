«زعيم الكلاسيكو»

معتز الشامي (دبي)

حقق العين فوزاً ثميناً على ضيفه الوحدة بهدف، مساء أمس، في ختام الجولة السابعة لدوري الخليج العربي، ليحسم «الكلاسيكو»، وتقدم «الزعيم» إلى المركز الرابع، بعدما رفع رصيده إلى 14 نقطة، بفارق الأهداف عن الجزيرة الثالث، فيما تجمد رصيد «العنابي» عند 13 نقطة، في المركز الخامس، سجل هدف «البنفسج» ريان يسلم في الدقيقة 64.

وشهدت بداية المباراة أداءً متحفظًا من الفريقين، خوفاً من تلقي هدف مبكر، يبعثر الأوراق، وضاعت فرصة من الوحدة، عندما سدد إسماعيل مطر في العارضة، وفي الدقيقة 64، قطع شيوتاني الكرة، بعد منتصف الملعب، ومررها إلى ريان يسلم المنطلق من الخلف، ليسدد بقوة على يسار الحارس محمد الشامسي، وفي الدقيقة 74 تدخل «الفار» ليلغي هدفاً لخليل إبراهيم لاعب الوحدة، نتيجة لمسة يد من يحيى الغساني، قبل أن يمرر الكرة إلى «سمعة»، ومنه إلى خليل.

وقلص النصر الفارق مع الشارقة المتصدر، إلى ثلاث نقاط فقط، بفوزه «الثمين» على حساب ضيفه بني ياس، على استاد آل مكتوم، وسجل ضياء سبع صانع ألعاب «العميد» هدف المباراة الوحيد، من تسديد يسارية من ركلة حرة في الدقيقة 58، ليرفع «الأزرق» رصيده إلى 16 نقطة، مقابل 10 نقطة لـ«السماوي»، الذي فشل في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي.

وعاد اتحاد كلباء بالفوز أمام مضيفه الظفرة 2-1، وتقدم «النمور» بهدف وندرسون في الدقيقة 34، ليدرك بينجامين إيم التعادل لـ «الفارس» في الدقيقة 66، قبل أن يستغل مالابا خطأً دفاعياً، ليسجل الهدف الثاني قبل دقيقة على نهاية الوقت الأصلي، ليحقق «النمور» الفوز الثالث على التوالي، من أصل 4 انتصارات، ويرفع رصيده إلى 12 نقطة، مقابل 10 نقاط للظفرة التاسع.