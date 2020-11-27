«الأبيض» ثابت في تصنيف «الفيفا»

دبي (الاتحاد)

حافظ منتخبنا الوطني لكرة القدم، على المركز 74 عالمياً في تصنيف الاتحاد الدولي «الفيفا» لشهر نوفمبر، كما بقي الثامن آسيوياً وله 1329 نقطة.

وحافظ منتخب بلجيكا على صدارة الترتيب العالمي الصادر أمس بـ 1765 نقطة، وذلك دون أي تغيير على المراكز الستة الأولى، وجاء من بعده فرنسا والبرازيل وإنجلترا والبرتغال وإسبانيا، فيما تقدمت الأرجنتين إلى المركز السابع بدلاً من منتخب أوروجواي الذي أصبح ثامناً، ثم المكسيك تاسعاً، مع عودة إيطاليا إلى قائمة العشر الأوائل برصيد 1625 نقطة.

حافظ اليابان على الصدارة الآسيوية، بعدما رفع رصيده إلى 1503 نقاط، ليصبح في المرتبة 27 عالمياً، متقدماً مركزين أمام إيران، وجاء المنتخب الكوري الجنوبي الثالث آسيوياً، و38 عالمياً، وأستراليا رابعاً قارياً، و42 عالمياً.

وأقيمت خلال أكتوبر الماضي، ما لا يقل عن 160 مباراة ما بين دوري الأمم الأوروبية، وتصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وعدد من اللقاءات الودية.