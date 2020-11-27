البطائح يعبر الحصن في «الأولى»

فيصل النقبي (الفجيرة)

فاز البطائح على دبا الحصن 3- 2، مساء أمس، في قمة الجولة الثالثة، لدوري الدرجة الأولى، وأحرز «الثلاثية»، عادل صقر في الدقيقة 12، وهيثم علي في الدقيقتين 22 و53، بينما سجل «ثنائية» الحصن، إبراهيم مصطفى في الدقيقة 40، ومحمد المربوعي في الدقيقة 42، ليرفع البطائح رصيده إلى 6 نقاط، بالتساوي مع دبا الحصن.

وتغلب الحمرية على العربي بهدفين أحرزهما فانيفا أندرياتسيما في الدقيقتين 31 و47، ليصل الحمرية إلى النقطة الرابعة، مقابل نقطة للعربي.

وحقق مسافي فوزه الثاني، على حساب مضيفه مصفوت بهدفين أحرزهما كوفي ميشاك في الدقيقتين 55 و62، ليرفع مسافي رصيده إلى 6 نقاط، ويبقى مصفوت من دون رصيد بالخسارة الثالثة.

وتقام مباراتان اليوم في ختام الجولة، يلتقي دبا الفجيرة مع الإمارات، والذيد والتعاون، وتمثل المباراة الأولى محطة مهمة في سباق المنافسة، لأن «الصقور» الذي يملك 6 نقاط، يرغب في تجاوز أحد المنافسين، في صراع البحث عن النقاط، لضمان تحسين المراكز مبكراً، وعدم الدخول في الحسابات المعقدة.

وفي المقابل، يدخل «النواخذة» المباراة بحثاً عن التعويض، بعد التعادل مع الحمرية 1-1 في الجولة الماضية، رغم أن الفريق استهل البطولة، بالفوز على العروبة 2- صفر.

وفي المباراة الثانية، يتطلع الذيد لتعويض خسارتيه من الإمارات 1- 3، ودبا الحصن صفر-1، حتى يبدأ الفريق في مرحلة أفضل من السابق، بعد الأداء القوي الذي أكد قيمة العناصر الجيدة في صفوفه، بينما يتطلع التعاون إلى متابعة الأداء القوي.